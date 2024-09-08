Um presente inesquecível a Vitória que homenageou herói do Brasil

No dia da sua inauguração, Ponte Ayrton Senna se transformou numa imensa área de lazer Crédito: Nestor Müller/A Gazeta

As comemorações do aniversário de Vitória, que neste 8 de setembro celebra 473 anos, já foram marcadas por inaugurações que modificaram o cenário urbano. Em 1996, as festividades foram tomadas pela liberação da Ponte Ayrton Senna, que liga a Praia do Canto Jardim da Penha e é um importante modal entre a ilha e a parte continental da cidade.

Senna morreu há 30 anos, em 1º de maio de 1994, em Ímola, no momento em que a obra na ponte estava acelerada para ser entregue à capital capixaba.

A obra, segundo reportagem de A Gazeta da época, previa ciclovia, mas acabou não sendo construída em função de negociações que não foram à frente por conta de negociações com proprietários de imóveis ao longo do Canal de Camburi.

A solenidade aconteceu ao estilo da música “Vitória Cidade Sol”, de Pedro Caetano: com bastante sol. Foram conhecer a obra, que demorou 540 dias para ficar pronta, “mães com bebês ao colo, crianças deslizando sobre patins, idosos, além, é claro, de um batalhão de cabos eleitorais e muitos candidatos às eleições no próximo dia 3 de outubro”, diz a reportagem de A Gazeta.