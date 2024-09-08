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Leonel Ximenes

Um presente inesquecível a Vitória que homenageou herói do Brasil

Obra foi inaugurada no dia da cidade (8 de setembro) e leva o nome do ídolo que morreu há 30 anos

Públicado em 

08 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No dia da sua inauguração, Ponte Ayrton Senna se transformou numa imensa área de lazer
No dia da sua inauguração, Ponte Ayrton Senna se transformou numa imensa área de lazer Crédito: Nestor Müller/A Gazeta
As comemorações do aniversário de Vitória, que neste 8 de setembro celebra 473 anos, já foram marcadas por inaugurações que modificaram o cenário urbano. Em 1996, as festividades foram tomadas pela liberação da Ponte Ayrton Senna, que liga a Praia do Canto a Jardim da Penha e é um importante modal entre a ilha e a parte continental da cidade.
Senna morreu há 30 anos, em 1º de maio de 1994, em Ímola, no momento em que a obra na ponte estava acelerada para ser entregue à capital capixaba.
A obra, segundo reportagem de A Gazeta da época, previa ciclovia, mas acabou não sendo construída em função de negociações que não foram à frente por conta de negociações com proprietários de imóveis ao longo do Canal de Camburi.
A solenidade aconteceu ao estilo da música “Vitória Cidade Sol”, de Pedro Caetano: com bastante sol. Foram conhecer a obra, que demorou 540 dias para ficar pronta, “mães com bebês ao colo, crianças deslizando sobre patins, idosos, além, é claro, de um batalhão de cabos eleitorais e muitos candidatos às eleições no próximo dia 3 de outubro”, diz a reportagem de A Gazeta.
A solenidade, com as presenças do prefeito de Vitória na época, Paulo Hartung, e do então governador do Estado, Vitor Buaiz, teve as falas de um padre e um de pastor.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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