Um presente inesquecível a Vitória que homenageou herói do Brasil

As comemorações do aniversário de Vitória, que neste 8 de setembro celebra 473 anos, já foram marcadas por inaugurações que modificaram o cenário urbano. Em 1996, as festividades foram tomadas pela liberação da Ponte Ayrton Senna, que liga a Praia do Canto
a Jardim da Penha
e é um importante modal entre a ilha e a parte continental da cidade.
Senna morreu há 30 anos, em 1º de maio de 1994, em Ímola, no momento em que a obra na ponte estava acelerada para ser entregue à capital capixaba.
A obra, segundo reportagem de A Gazeta da época, previa ciclovia, mas acabou não sendo construída em função de negociações que não foram à frente por conta de negociações com proprietários de imóveis ao longo do Canal de Camburi.
A solenidade aconteceu ao estilo da música “Vitória Cidade Sol”, de Pedro Caetano: com bastante sol. Foram conhecer a obra, que demorou 540 dias para ficar pronta, “mães com bebês ao colo, crianças deslizando sobre patins, idosos, além, é claro, de um batalhão de cabos eleitorais e muitos candidatos às eleições no próximo dia 3 de outubro”, diz a reportagem de A Gazeta.
A solenidade, com as presenças do prefeito de Vitória na época, Paulo Hartung
, e do então governador do Estado, Vitor Buaiz, teve as falas de um padre e um de pastor.