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Leonel Ximenes

Surpresa: a única cidade do ES na lista das 244 do país com clima de deserto

No município capixaba, umidade relativa do ar atingiu apenas 8%; no Saara, por exemplo, vai de 14 a 20%

Públicado em 

04 set 2024 às 14:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Saara é o maior deserto do mundo e fica na região Norte da África
O Saara é o maior deserto do mundo e fica na região Norte da África Crédito: Freepik
Coberta (ainda) pela Mata Atlântica, Santa Teresa é a única cidade do Espírito Santo entre as 244 do país que registraram umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara nesta terça-feira (3). Estava ruim, pode ficar pior: , segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que nesta quarta-feira (4) os índices possam ser ainda piores.
Santa Teresa, de acordo com o Inmet, atingiu apenas 8% de umidade do ar, ficando entre as mais baixas do Brasil. O menor índice foi de 7% presente em dez cidades. É um nível extremo, haja vista que no Deserto do Saara, na África, a umidade relativa do ar varia de 14% a 20%.

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Meteorologistas alertam que a situação é grave e pode piorar ainda nesta quarta-feira. Isso porque estamos em mais um dia com altas temperaturas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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