Surpresa: a única cidade do ES na lista das 244 do país com clima de deserto

O Saara é o maior deserto do mundo e fica na região Norte da África Crédito: Freepik

Coberta (ainda) pela Mata Atlântica, Santa Teresa é a única cidade do Espírito Santo entre as 244 do país que registraram umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara nesta terça-feira (3). Estava ruim, pode ficar pior: , segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que nesta quarta-feira (4) os índices possam ser ainda piores.

Santa Teresa, de acordo com o Inmet, atingiu apenas 8% de umidade do ar, ficando entre as mais baixas do Brasil. O menor índice foi de 7% presente em dez cidades. É um nível extremo, haja vista que no Deserto do Saara, na África, a umidade relativa do ar varia de 14% a 20%.

O portal G1 informa que o Atacama, por exemplo, na América do Sul, que é o deserto mais seco do mundo, o índice de umidade é de 5%.

Os dados são das estações de monitoramento do Inmet, que estão em todas as regiões do país, mas não cobrem todos os municípios do Brasil.

O Brasil vive a maior e mais intensa seca de sua história recente. Todos os Estados, com exceção do Rio Grande do Sul , estão passando pelo pior período seco já visto. Em dez estados, além do Distrito Federal, não chove há mais de 100 dias.