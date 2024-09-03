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Leonel Ximenes

Hospital na Região Serrana deixa de atender clientes da Unimed Vitória

A partir desta quinta-feira (5), pacientes da cooperativa médica serão atendidos na unidade pelo SUS

Públicado em 

03 set 2024 às 16:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Santa Casa de Misericórdia de Vitória Unidade Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória Unidade Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins Crédito: Comunicação Santa Casa
A partir desta quinta-feira (5), a Santa Casa de Misericórdia de Vitória Unidade Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins, deixa de atender os clientes da Unimed Vitória. Em nota, a Santa Casa informa que não houve acordo para a manutenção dos serviços oferecidos pelo hospital à cooperativa médica.
“Esta decisão foi tomada após minuciosas negociações entre as partes, que resultaram na conclusão de que o atual modelo de parceria não atende mais às necessidades para um atendimento integral aos pacientes da operadora”, diz a Santa Casa.
A instituição garante, porém, que os clientes da Unimed Vitória continuarão a ser atendidos no hospital localizado em Campinho, como qualquer outro paciente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e de forma integral.

O QUE DIZ A UNIMED VITÓRIA

Procurada pela coluna, a Unimed Vitória afirma que não esperava a decisão da Santa Casa: “A Unimed Vitória foi surpreendida com a comunicação unilateral veiculada pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória – Unidade Arthur Gerhardt, em Domingos Martins, e está comprometida em encontrar soluções para que os beneficiários não sejam prejudicados”.
A cooperativa diz também que está com suas obrigações financeiras com o hospital em dia e informa que está tentando uma solução para o impasse: “Reiteramos que a cooperativa mantém rigorosamente em dia seus compromissos financeiros com o referido hospital. Estamos em contato com a instituição para solucionar o impasse o mais breve possível e assegurar que nossos clientes continuem a receber o atendimento de qualidade que merecem”, diz a nota da Unimed Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Domingos Martins plano de saúde Unimed Vitória Hospital Sistema Único de Saúde (SUS) Região Serrana Cooperativas Santa Casa de Vitória
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