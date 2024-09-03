Hospital na Região Serrana deixa de atender clientes da Unimed Vitória

“Esta decisão foi tomada após minuciosas negociações entre as partes, que resultaram na conclusão de que o atual modelo de parceria não atende mais às necessidades para um atendimento integral aos pacientes da operadora”, diz a Santa Casa.

Procurada pela coluna, a Unimed Vitória afirma que não esperava a decisão da Santa Casa: “A Unimed Vitória foi surpreendida com a comunicação unilateral veiculada pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória – Unidade Arthur Gerhardt, em Domingos Martins, e está comprometida em encontrar soluções para que os beneficiários não sejam prejudicados”.

A cooperativa diz também que está com suas obrigações financeiras com o hospital em dia e informa que está tentando uma solução para o impasse: “Reiteramos que a cooperativa mantém rigorosamente em dia seus compromissos financeiros com o referido hospital. Estamos em contato com a instituição para solucionar o impasse o mais breve possível e assegurar que nossos clientes continuem a receber o atendimento de qualidade que merecem”, diz a nota da Unimed Vitória.