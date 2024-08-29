Onda de calor vai elevar as temperaturas no ES em setembro

Painel diário de temperaturas entre os dias 2 e 7 de setembro em todo o Brasil Crédito: Divulgação | Climatempo

O friozinho está com os dias contados no Espírito Santo. O motivo é uma nova massa de ar quente e seco que vai se estabelecer sobre o Brasil no decorrer da primeira semana de setembro. A partir da próxima segunda-feira (2), a empresa de meteorologia Climatempo já prevê um aumento de temperatura no território capixaba.

A partir da próxima segunda-feira, as temperaturas voltam a subir em todo o ES Crédito: Divulgação | Climatempo

O serviço de meteorologia explicou ainda que as ondas de calor são comuns nesta época do ano, principalmente em áreas do Brasil Central e no Centro-Oeste. No entanto, nos últimos anos, elas têm ficado cada vez mais intensas, mais precoces e mais longas. As previsões indicam que desta vez o período de calor seja maior e, em algumas áreas do país, as altas temperaturas devem persistir até meados da segunda quinzena de setembro.

Esta, segundo o Climatempo, pode ser uma onda de calor mais forte que as duas primeiras registradas no início deste ano. “A expectativa é de chegada de chuva sobre a maioria destas áreas apenas entre a segunda quinzena de setembro e o início de outubro”, informou o Climatempo.

Como se classifica uma onda de calor Onda ou bolha de calor é uma sequência de dias, ou até semanas, onde as temperaturas em uma região, relativamente ampla, ficam muito acima da média que seria normal para uma determinada época. Embora a literatura não seja uniforme em relação à definição, a Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 °C acima da média e durante pelo menos cinco dias consecutivos. Ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica.