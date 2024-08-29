Onda de calor vai elevar as temperaturas no ES em setembro

Como se classifica uma onda de calor
Onda ou bolha de calor é uma sequência de dias, ou até semanas, onde as temperaturas em uma região, relativamente ampla, ficam muito acima da média que seria normal para uma determinada época. Embora a literatura não seja uniforme em relação à definição, a Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 °C acima da média e durante pelo menos cinco dias consecutivos. Ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica.