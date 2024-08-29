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Onda de calor vai elevar as temperaturas no ES em setembro

O Climatempo informou que essa pode ser uma onda de calor mais forte que as duas primeiras registradas no início deste ano
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

29 ago 2024 às 16:54

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 16:54

Painel diário de temperaturas de 2 a 7 de setembro
Painel diário de temperaturas entre os dias 2 e 7 de setembro em todo o Brasil Crédito: Divulgação | Climatempo
O friozinho está com os dias contados no Espírito Santo. O motivo é uma nova massa de ar quente e seco que vai se estabelecer sobre o Brasil no decorrer da primeira semana de setembro. A partir da próxima segunda-feira (2), a empresa de meteorologia Climatempo já prevê um aumento de temperatura no território capixaba.
Como ficará o Espírito Santo a partir desta segunda-feira (2)
A partir da próxima segunda-feira, as temperaturas voltam a subir em todo o ES Crédito: Divulgação | Climatempo
O serviço de meteorologia explicou ainda que as ondas de calor são comuns nesta época do ano, principalmente em áreas do Brasil Central e no Centro-Oeste. No entanto, nos últimos anos, elas têm ficado cada vez mais intensas, mais precoces e mais longas. As previsões indicam que desta vez o período de calor seja maior e, em algumas áreas do país, as altas temperaturas devem persistir até meados da segunda quinzena de setembro.
Esta, segundo o Climatempo, pode ser uma onda de calor mais forte que as duas primeiras registradas no início deste ano. “A expectativa é de chegada de chuva sobre a maioria destas áreas apenas entre a segunda quinzena de setembro e o início de outubro”, informou o Climatempo.

Como se classifica uma onda de calor

Onda ou bolha de calor é uma sequência de dias, ou até semanas, onde as temperaturas em uma região, relativamente ampla, ficam muito acima da média que seria normal para uma determinada época. Embora a literatura não seja uniforme em relação à definição, a Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 °C acima da média e durante pelo menos cinco dias consecutivos. Ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica.

Onda de calor vai elevar as temperaturas no ES em setembro

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