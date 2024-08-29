Candidata a prefeita de BH quer Guarapari nos Jogos Pan-Americanos de 2031

De Guaraparis para as Américas - e para o mundo. Candidata a prefeita de Belo Horizonte (MG)
, a deputada federal Duda Salabert (PDT) prometeu que, se eleita, vai se empenhar para levar os Jogos Pan-Americanos para a capital mineira. Ela disse que Guarapari
, a nossa Cidade-Saúde do Espírito Santo, seria a sede das competições de surfe.
“Belo Horizonte tem que voltar a sediar grandes eventos, mas nós temos que ter estrutura. Então, por exemplo, se eu for prefeita de Belo Horizonte, nós vamos colocar já no primeiro dia de mandato, na primeira semana de mandato, pleitear que Belo Horizonte receba os Jogos Pan-Americanos de 2031. São Paulo
já entrou na disputa”, disse a parlamentar, em entrevista ao jornal O Tempo nesta quarta-feira.
Empolgada com a sua ideia, Salabert afirmou que vai promover o Pan fazendo uma parceria com a região metropolitana de BH: “Betim vai receber os jogos de vôlei, Contagem a disputa de skate. É bom para o setor hoteleiro, para os bares e restaurantes, para a nossa economia”, enumerou a parlamentar trans.
Mas tem um problema: sem mar, como será a disputa das competições de surfe? A solução, para a candidata a prefeita de BH, está “ao lado”, a pouco mais de 500 quilômetros da capital mineira. “E para quem está me ouvindo, pensando para onde nós vamos levar o surfe, nós vamos levar para a praia dos mineiros, que é Guarapari”, afirmou.
Será que Guaraparis vai virar GuaraPan?