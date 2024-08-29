Candidata a prefeita de BH quer Guarapari nos Jogos Pan-Americanos de 2031

Empolgada com a sua ideia, Salabert afirmou que vai promover o Pan fazendo uma parceria com a região metropolitana de BH: “Betim vai receber os jogos de vôlei, Contagem a disputa de skate. É bom para o setor hoteleiro, para os bares e restaurantes, para a nossa economia”, enumerou a parlamentar trans.

Mas tem um problema: sem mar, como será a disputa das competições de surfe? A solução, para a candidata a prefeita de BH, está “ao lado”, a pouco mais de 500 quilômetros da capital mineira. “E para quem está me ouvindo, pensando para onde nós vamos levar o surfe, nós vamos levar para a praia dos mineiros, que é Guarapari”, afirmou.