Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Candidata a prefeita de BH quer Guarapari nos Jogos Pan-Americanos de 2031

"É a praia dos mineiros", justificou a deputada federal, que promete, se eleita, se empenhar para levar o Pan de 2031 para Belo Horizonte

Públicado em 

29 ago 2024 às 11:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Duda Salabert é deputada federal (PDT-MG)
Duda Salabert é deputada federal (PDT-MG) Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
De Guaraparis para as Américas - e para o mundo. Candidata a prefeita de Belo Horizonte (MG), a deputada federal Duda Salabert (PDT) prometeu que, se eleita, vai se empenhar para levar os Jogos Pan-Americanos para a capital mineira. Ela disse que Guarapari, a nossa Cidade-Saúde do Espírito Santo, seria a sede das competições de surfe.
“Belo Horizonte tem que voltar a sediar grandes eventos, mas nós temos que ter estrutura. Então, por exemplo, se eu for prefeita de Belo Horizonte, nós vamos colocar já no primeiro dia de mandato, na primeira semana de mandato, pleitear que Belo Horizonte receba os Jogos Pan-Americanos de 2031. São Paulo já entrou na disputa”, disse a parlamentar, em entrevista ao jornal O Tempo nesta quarta-feira.
Empolgada com a sua ideia, Salabert afirmou que vai promover o Pan fazendo uma parceria com a região metropolitana de BH: “Betim vai receber os jogos de vôlei, Contagem a disputa de skate. É bom para o setor hoteleiro, para os bares e restaurantes, para a nossa economia”, enumerou a parlamentar trans.
Mas tem um problema: sem mar, como será a disputa das competições de surfe? A solução, para a candidata a prefeita de BH, está “ao lado”, a pouco mais de 500 quilômetros da capital mineira. “E para quem está me ouvindo, pensando para onde nós vamos levar o surfe, nós vamos levar para a praia dos mineiros, que é Guarapari”, afirmou.
Será que Guaraparis vai virar GuaraPan?

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Novo bilionário da Forbes (R$ 17,4 bilhões) comprou empresa no ES

Casagrande vence categoria mais "difícil" da Maratona de Vitória

Igreja evangélica na Praia do Canto supera crise, conclui reforma e muda de nome

“Rei das urnas”, candidato quer ficar 38 anos como vereador no ES

Bruce Willis, irmão de John Lennon, será ordenado padre no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Esportes Guarapari Minas Gerais São Paulo (SP) Belo Horizonte (MG) Eleições 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo
Marcos Oliveira, o Beiçola, reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas
Como funciona o Retiro dos Artistas, que abriga celebridades em vulnerabilidade
Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados