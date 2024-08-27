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Leonel Ximenes

Novo bilionário da Forbes (R$ 17,4 bilhões) comprou empresa no ES

Empresário de Santa Catarina tem apenas 49 anos e passou a ocupar o 21° lugar do ranking dos mais ricos

Públicado em 

27 ago 2024 às 18:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ricardo Castellar de Faria é considerado o rei dos ovos no Brasil
Ricardo Castellar de Faria é considerado o rei dos ovos no Brasil Crédito: Divulgação
A nova edição da revista Forbes traz a relação dos cinco novos bilionários brasileiros. Um dos estreantes na restrita lista é o empresário Ricardo Castellar de Faria, dono da Granja Faria, que no final de 2022 comprou a BL Ovos, complexo de granjas localizado em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do ES, por R$ 290 milhões.
A BL Ovos recebeu investimento de R$ 60 milhões em reestruturação e ganhou um novo nome: Iana Alimentos. Com 3 milhões de aves, a produção de cerca de 15 milhões de ovos mensais em Santa Maria de Jetibá é comercializada no Espírito Santo, na Bahia e no Rio de Janeiro.
Carioca de nascimento e criado em Santa Catarina, Ricardo Faria, de 49 anos, é dono de uma fortuna estimada em R$ 17,45 bilhões, passa a ocupar o 21º no ranking de bilionários do Brasil e é o primeiro colocado entre os novos cinco ricaços.

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Outro bilionário que passa a figurar na lista da Forbes também tem relação com uma empresa capixaba. José Mário Caprioli dos Santos (234º lugar do ranking) e família controlam uma fortuna estimada em R$ 1,12 bilhão.
O empresário paulista é sócio do Grupo Águia Branca na Azul Linhas Aéreas, que incorporou a empresa aérea Trip. A Rio Novo Locações Ltda, que pertence ao grupo empresarial capixaba, tem 3,61% do controle da Azul.
Os demais novos integrantes da lista da Forbes são a empresária Maria Cristina Frias (64ª posição), da PagSeguro, que tem R$ 6,31 bilhões; João Annes Guimarães e família, do Banco BMG (R$ 1,29 bilhão e posição 220 na lista); e Consuelo Andrade de Araújo e família, controladores do Banco Mercantil do Brasil. Eles têm patrimônio de R$ 1,15 bilhão e figuram na posição 231.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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