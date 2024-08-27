Novo bilionário da Forbes (R$ 17,4 bilhões) comprou empresa no ES

A BL Ovos recebeu investimento de R$ 60 milhões em reestruturação e ganhou um novo nome: Iana Alimentos. Com 3 milhões de aves, a produção de cerca de 15 milhões de ovos mensais em Santa Maria de Jetibá
é comercializada no Espírito Santo, na Bahia e no Rio de Janeiro.
Carioca de nascimento e criado em Santa Catarina
, Ricardo Faria, de 49 anos, é dono de uma fortuna estimada em R$ 17,45 bilhões, passa a ocupar o 21º no ranking de bilionários do Brasil e é o primeiro colocado entre os novos cinco ricaços.
Outro bilionário que passa a figurar na lista da Forbes também tem relação com uma empresa capixaba. José Mário Caprioli dos Santos (234º lugar do ranking) e família controlam uma fortuna estimada em R$ 1,12 bilhão.
O empresário paulista é sócio do Grupo Águia Branca
na Azul Linhas Aéreas, que incorporou a empresa aérea Trip. A Rio Novo Locações Ltda, que pertence ao grupo empresarial capixaba, tem 3,61% do controle da Azul.
Os demais novos integrantes da lista da Forbes são a empresária Maria Cristina Frias (64ª posição), da PagSeguro, que tem R$ 6,31 bilhões; João Annes Guimarães e família, do Banco BMG (R$ 1,29 bilhão e posição 220 na lista); e Consuelo Andrade de Araújo e família, controladores do Banco Mercantil do Brasil. Eles têm patrimônio de R$ 1,15 bilhão e figuram na posição 231.