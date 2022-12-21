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Leonel Ximenes

Galinhas dos ovos de ouro: granja no ES é vendida por R$ 290 milhões

Meganegócio  adiciona 3 milhões de aves ao plantel da empresa catarinense que comprou a capixaba

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

21 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

No Brasil, o consumo per capita é de 260 ovos por ano, contra 320 nos EUA e 450 no Japão
No Brasil, o consumo per capita é de 260 ovos por ano, contra 320 nos EUA e 450 no Japão Crédito: Divulgação
Esqueça a fábula “A galinha dos ovos de ouro”. No mundo dos negócios, a fantasia sempre dá lugar à realidade. No caso a seguir, uma bela realidade: a BL Ovos, complexo de granjas localizado em Santa Maria de Jetibá, acaba de ser vendida por R$ 290 milhões para a Granja Faria, um dos maiores conglomerados do setor no Brasil.
Segundo o site Brazil Journal, especializado em economia, negócios e finanças, a transação milionária adiciona 3 milhões de aves ao plantel comercial da Granja Faria, que passa a contar com 13 milhões de galinhas, produzindo 10 milhões de ovos diariamente.
Além disso, destaca o portal, a empresa com sede no interior de Santa Catarina passa a contar com 4 milhões de matrizes produzindo 3 milhões de ovos férteis, destinados à produção de pintinhos.

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Segundo a reportagem, a granja da BL Ovos no Espírito Santo suprirá a demanda de Sergipe, Bahia e parte do Rio de Janeiro. Já a unidade de Goiás, ainda em construção, vai aumentar a penetração da Granja Faria no Centro-Oeste, onde a empresa ainda é pequena.

A FORÇA DA AVICULTURA NO ESPÍRITO SANTO

“Este negócio mostra a credibilidade e a força do setor de avicultura do Espírito Santo”, analisa Nélio Hands, diretor-executivo da Aves/Ases, a Associação de Avicultores e de Suinocultores do Espírito Santo.
Para Hands, a venda da empresa capixaba não trará prejuízos ao Espírito Santo. “Não há impacto negativo para a nossa economia. Claro que tem a questão do bairrismo, mas essa negociação fortalece o investidor capixaba como um todo”, afirma.

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Embora o controle da BL Ovos passe a ser de uma empresa de fora, o executivo diz que não vê problema nessa mudança. “Os compradores não vão tirar a produção do Espírito Santo. A operação vai continuar aqui gerando emprego, renda e tributos.”
Com sede em Lauro Müller (SC), a Granja Faria foi fundada em 2006, em Nova Mutum (MT). Hoje é considerada uma das maiores e mais renomadas empresas produtoras de ovos férteis e pintinhos do Brasil. A aquisição da granja capixaba – a 15ª da Granja Faria – vai ajudar a empresa a aumentar seu faturamento líquido de R$ 1,47 bilhões este ano para R$ 2 bilhões no ano que vem.
No Brasil, o consumo per capita é de 260 ovos por ano, contra 320 nos EUA e 450 no Japão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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