Galinhas dos ovos de ouro: granja no ES é vendida por R$ 290 milhões

No Brasil, o consumo per capita é de 260 ovos por ano, contra 320 nos EUA e 450 no Japão Crédito: Divulgação

Esqueça a fábula “A galinha dos ovos de ouro”. No mundo dos negócios, a fantasia sempre dá lugar à realidade. No caso a seguir, uma bela realidade: a BL Ovos, complexo de granjas localizado em Santa Maria de Jetibá , acaba de ser vendida por R$ 290 milhões para a Granja Faria, um dos maiores conglomerados do setor no Brasil.

Segundo o site Brazil Journal, especializado em economia, negócios e finanças, a transação milionária adiciona 3 milhões de aves ao plantel comercial da Granja Faria, que passa a contar com 13 milhões de galinhas, produzindo 10 milhões de ovos diariamente.

Além disso, destaca o portal, a empresa com sede no interior de Santa Catarina passa a contar com 4 milhões de matrizes produzindo 3 milhões de ovos férteis, destinados à produção de pintinhos.

Segundo a reportagem, a granja da BL Ovos no Espírito Santo suprirá a demanda de Sergipe, Bahia e parte do Rio de Janeiro. Já a unidade de Goiás, ainda em construção, vai aumentar a penetração da Granja Faria no Centro-Oeste, onde a empresa ainda é pequena.

A FORÇA DA AVICULTURA NO ESPÍRITO SANTO

“Este negócio mostra a credibilidade e a força do setor de avicultura do Espírito Santo”, analisa Nélio Hands, diretor-executivo da Aves/Ases, a Associação de Avicultores e de Suinocultores do Espírito Santo.

Para Hands, a venda da empresa capixaba não trará prejuízos ao Espírito Santo. “Não há impacto negativo para a nossa economia. Claro que tem a questão do bairrismo, mas essa negociação fortalece o investidor capixaba como um todo”, afirma.

Embora o controle da BL Ovos passe a ser de uma empresa de fora, o executivo diz que não vê problema nessa mudança. “Os compradores não vão tirar a produção do Espírito Santo. A operação vai continuar aqui gerando emprego, renda e tributos.”

Com sede em Lauro Müller (SC), a Granja Faria foi fundada em 2006, em Nova Mutum (MT). Hoje é considerada uma das maiores e mais renomadas empresas produtoras de ovos férteis e pintinhos do Brasil. A aquisição da granja capixaba – a 15ª da Granja Faria – vai ajudar a empresa a aumentar seu faturamento líquido de R$ 1,47 bilhões este ano para R$ 2 bilhões no ano que vem.