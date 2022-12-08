Superavião de Neymar de R$ 134 milhões foi regularizado no ES

O mais novo “brinquedinho” do craque Neymar foi regularizado no Espírito Santo. O seu novo jato particular, um Dassault Falcon 900EX (Easy), com prefixo PS-NJR, veio para o Aeroporto de Vitória
no dia 11 de novembro, três dias antes de a seleção brasileira iniciar sua pré-temporada para Copa do Mundo do Catar, em Turim, na Itália, no dia 14 de novembro.
A aeronave, fabricada na França
, saiu de Genebra, na Suíça, e, primeiramente, teve uma parada em Fortaleza (CE). Em seguida, o jato pousou em Vitória para que fossem realizados os processos aduaneiros.
Depois, o superjato seguiu para o interior de São Paulo. No dia em que o avião chegou no Espírito Santo, houve até alguns compartilhamentos de fotos, mas tudo seguiu de modo mais discreto em solo capixaba.
Segundo dados da Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil
, a aeronave foi fabricada no ano de 2010 e está registrada em nome do operador “Neymar Sport e Marketing Ltda”. O Banco Santander, por sua vez, está destacado na Anac por ser o proprietário, já que há um contrato de leasing.
A aeronave, que tem preço médio avaliado pelo mercado em US$ 25 milhões (R$ 134 milhões), tem capacidade para transportar 12 passageiros. O jato é alimentado por três motores, garantindo um alcance de 8.800 km a uma velocidade máxima de 890 km/h, bem como um teto operacional máximo de 15 mil metros.
Segundo o site FlightAware, que compila registros de viagens, no dia 22 de novembro, o avião saiu de Paris, na França, onde o atacante atua pelo Paris Saint-Germain, e pousou em Doha, no Catar, onde a Copa do Mundo
é realizada. Na certa, levou membros da família e os "parças" de Neymar para acompanharem o Mundial.