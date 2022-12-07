Os Estados do Brasil que lideram buscas por Richarlison no Google

E o atacante nascido em Nova Venécia é ainda mais festejado no Espírito Santo. Segundo o Google Trends, que analisa as tendências de buscas realizadas na gigante da internet, o Estado foi a unidade da federação com mais pesquisas realizadas sobre o jogador do Tottenham, da Inglaterra.
Em segundo lugar está o Rio de Janeiro
, onde o Pombo, como é carinhosamente apelidado, fez sucesso com a camisa tricolor do Fluminense. O terceiro lugar está com o Amapá.
Já no Espírito Santo, a cidade que mais fez buscas por Richarlison
foi, justamente, a terra natal dele: Nova Venécia
. Completam o pódio os municípios de Ibiraçu e São Gabriel da Palha.
As buscas dos internautas do Espírito Santo mais relacionadas com Richarlison
são “Tottenham” – time pelo qual ele joga –, “Richarlison joga em qual time” – mostrando que alguns não sabem onde o atacante atua na Premier League – e “gol do Richarlison”.
De acordo com o ``Transfermarkt'', Richarlison
está avaliado em 50 milhões de euros (R$ 275 milhões), sendo, seguramente, o jogador mais valioso do Espírito Santo. Aos 25 anos, já marcou 80 gols pelos clubes por onde passou e mais 20 pela seleção brasileira.