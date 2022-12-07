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Leonel Ximenes

Os Estados do Brasil que lideram buscas por Richarlison no Google

Atacante capixaba da seleção brasileira foi um dos destaques na goleada sobre a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

07 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Richarlison faz golaço de voleio, o segundo dele na vitória do Brasil contra a Sérvia na Copa
Richarlison é o artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo com três gols Crédito: DARKO VOJINOVIC/AP
O atacante Richarlison se transformou em fenômeno na seleção brasileira e está cada vez mais conhecido pelo país após marcar três gols na atual edição da Copa do Mundo.  O mais recente foi nesta segunda-feira (5), na goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, vitória que classificou a seleção brasileira para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar.
E o atacante nascido em Nova Venécia é ainda mais festejado no Espírito Santo. Segundo o Google Trends, que analisa as tendências de buscas realizadas na gigante da internet, o Estado foi a unidade da federação com mais pesquisas realizadas sobre o jogador do Tottenham, da Inglaterra.
Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, onde o Pombo, como é carinhosamente apelidado, fez sucesso com a camisa tricolor do Fluminense. O terceiro lugar está com o Amapá.

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Já no Espírito Santo, a cidade que mais fez buscas por Richarlison foi, justamente, a terra natal dele: Nova Venécia. Completam o pódio os municípios de Ibiraçu e São Gabriel da Palha.
As buscas dos internautas do Espírito Santo mais relacionadas com Richarlison são “Tottenham” – time pelo qual ele joga –, “Richarlison joga em qual time” – mostrando que alguns não sabem onde o atacante atua na Premier League – e “gol do Richarlison”.

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De acordo com o ``Transfermarkt'', Richarlison está avaliado em 50 milhões de euros (R$ 275 milhões), sendo, seguramente, o jogador mais valioso do Espírito Santo. Aos 25 anos, já marcou 80 gols pelos clubes por onde passou e mais 20 pela seleção brasileira.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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