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Leonel Ximenes

Na Leitão da Silva, só falta um aviso: eles brigam, você apanha, cidadão

Disputa política entre Prefeitura de Vitória e governo do Estado está trazendo prejuízos a quem utiliza uma das principais vias da Capital

Públicado em 

29 nov 2022 às 14:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As placas eletrônicas instaladas pela PMV na Leitão da Silva
As placas eletrônicas instaladas pela PMV na Leitão da Silva Crédito: Fotomontagem sobre fotos de Ricardo Medeiros
Antes fossem apenas os buracos na Leitão da Silva. O problema é que o fosso aberto na relação entre o governo do Estado e a Prefeitura de Vitória, em relação à gestão de uma das principais vias da Capital, está levando a população - que não tem nada a ver e a ganhar com essa disputa política - a pagar uma conta que não é sua.
O confronto chegou a tal ponto que a Prefeitura de Vitória mandou instalar painéis eletrônicos na Avenida Leitão da Silva alertando os motoristas de que há buracos, mas também que a obra é do governo do Estado, como se assim pudesse se eximir da cobrança dos moradores.
São três mensagens digitais: as de rotina (“PMV informa” e “Buracos na pista”) e uma mais insólita e explícita (“Obra Gov. Estado”) - um aviso irrelevante para quem utiliza essa via.

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O que os cidadãos de Vitória e de todas as demais cidades que passam por ali gostariam é que fossem erguidas pontes entre a administração municipal e a estadual e que os inúmeros buracos que apareceram na Av. Leitão da Silva fossem tapados, talvez em uma operação conjunta, haja vista o interesse público.
A placa que explicita a disputa política entre a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado
A placa que explicita a disputa política entre a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Mas não, o que se está vendo neste episódio e em outros é que o governo do Estado e a Prefeitura de Vitória estão protagonizando uma queda de braço em que o grande derrotado está sendo o povo.

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As eleições de 2020 e de 2022 já passaram e os eleitos receberam não um salvo-conduto para fazer o que quiserem, mas sim um mandato do eleitor para que, acima de tudo, tenham espírito público.
É inaceitável que lideranças políticas investidas de poder continuem usando a administração pública como instrumento de ataque a adversários. Nessa briga insana, atrasada e indesejável, de buraco em buraco, a cidadania tropeça - e cai.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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