Na Leitão da Silva, só falta um aviso: eles brigam, você apanha, cidadão

As placas eletrônicas instaladas pela PMV na Leitão da Silva Crédito: Fotomontagem sobre fotos de Ricardo Medeiros

Antes fossem apenas os buracos na Leitão da Silva. O problema é que o fosso aberto na relação entre o governo do Estado e a Prefeitura de Vitória , em relação à gestão de uma das principais vias da Capital, está levando a população - que não tem nada a ver e a ganhar com essa disputa política - a pagar uma conta que não é sua.

O confronto chegou a tal ponto que a Prefeitura de Vitória mandou instalar painéis eletrônicos na Avenida Leitão da Silva alertando os motoristas de que há buracos, mas também que a obra é do governo do Estado, como se assim pudesse se eximir da cobrança dos moradores.

São três mensagens digitais: as de rotina (“PMV informa” e “Buracos na pista”) e uma mais insólita e explícita (“Obra Gov. Estado”) - um aviso irrelevante para quem utiliza essa via.

O que os cidadãos de Vitória e de todas as demais cidades que passam por ali gostariam é que fossem erguidas pontes entre a administração municipal e a estadual e que os inúmeros buracos que apareceram na Av. Leitão da Silva fossem tapados, talvez em uma operação conjunta, haja vista o interesse público.

A placa que explicita a disputa política entre a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Mas não, o que se está vendo neste episódio e em outros é que o governo do Estado e a Prefeitura de Vitória estão protagonizando uma queda de braço em que o grande derrotado está sendo o povo.

As eleições de 2020 e de 2022 já passaram e os eleitos receberam não um salvo-conduto para fazer o que quiserem, mas sim um mandato do eleitor para que, acima de tudo, tenham espírito público.