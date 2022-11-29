Na Leitão da Silva, só falta um aviso: eles brigam, você apanha, cidadão

Antes fossem apenas os buracos na Leitão da Silva. O problema é que o fosso aberto na relação entre o governo do Estado
e a Prefeitura de Vitória
, em relação à gestão de uma das principais vias da Capital, está levando a população - que não tem nada a ver e a ganhar com essa disputa política - a pagar uma conta que não é sua.
São três mensagens digitais: as de rotina (“PMV informa” e “Buracos na pista”) e uma mais insólita e explícita (“Obra Gov. Estado”) - um aviso irrelevante para quem utiliza essa via.
O que os cidadãos de Vitória e de todas as demais cidades que passam por ali gostariam é que fossem erguidas pontes entre a administração municipal e a estadual e que os inúmeros buracos que apareceram na Av. Leitão da Silva fossem tapados, talvez em uma operação conjunta, haja vista o interesse público.
Mas não, o que se está vendo neste episódio e em outros é que o governo do Estado e a Prefeitura de Vitória estão protagonizando uma queda de braço em que o grande derrotado está sendo o povo.
As eleições de 2020 e de 2022
já passaram e os eleitos receberam não um salvo-conduto para fazer o que quiserem, mas sim um mandato do eleitor para que, acima de tudo, tenham espírito público.
É inaceitável que lideranças políticas investidas de poder continuem usando a administração pública como instrumento de ataque a adversários. Nessa briga insana, atrasada e indesejável, de buraco em buraco, a cidadania tropeça - e cai.