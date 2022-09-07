Climão no 7 de Setembro em Vitória: Pazolini não foi à festa

À direita, o coronel Penalva, comandante do 38º BI, faz o hasteamento da bandeira de Vitória Crédito: Hélio Filho/Secom/ES

O governo do Estado, promotor do evento, diz que todos os prefeitos foram convidados para a festa. Na ausência de Pazolini, quem hasteou a bandeira da Capital, antes do desfile militar, foi o coronel Penalva, comandante do 38º Batalhão de Infantaria.

“O prefeito [Pazolini] deve ter tido outro compromisso mais importante”, disse o governador Renato Casagrande (PSB), com uma ponta de ironia, em conversa com a imprensa. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), foi e ficou ao lado do governador na cerimônia de hasteamento das bandeiras.

A coluna, por duas vezes, indagou a Pazolini por que ele não foi ao desfile na Avenida Beira-Mar, em Vitória, mas o prefeito ainda não respondeu.

A ausência de Pazolini em um momento tão importante e simbólico da vida nacional é mais um capítulo das relações tensas que o prefeito mantém com Casagrande, seu adversário político.

Outro episódio desse novelão aconteceu no Sambão do Povo, no Carnaval , quando o prefeito foi a estrela solitária da cerimônia de entrega das chaves da cidade ao Rei Momo, sem a presença do governador, como é tradição.

Coadjuvando o prefeito estava o presidente da Assembleia e seu aliado, Erick Musso (Republicanos), que também não apareceu no desfile do 7 de Setembro. Casagrande diz que não foi convidado para a cerimônia simbólica no Sambão.

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