Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Climão no 7 de Setembro em Vitória: Pazolini não foi à festa

"Deve ter tido outro compromisso mais importante",  comentou, em tom de ironia, o governador Casagrande, sobre a ausência do adversário político

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 15:23

Públicado em 

07 set 2022 às 15:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

À direita, o coronel Penalva, comandante do 38º BI, faz o hasteamento da bandeira de Vitória
À direita, o coronel Penalva, comandante do 38º BI, faz o hasteamento da bandeira de Vitória Crédito: Hélio Filho/Secom/ES
O desfile dos 200 anos da Independência do Brasil foi realizado na manhã desta quarta-feira (7) em Vitória, como manda a tradição. Mas cadê o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini (Republicanos)? Ninguém sabe, ninguém viu. A ausência ilustre foi o principal assunto comentado entre autoridades e o mundo político nesta data cívica.
O governo do Estado, promotor do evento, diz que todos os prefeitos foram convidados para a festa. Na ausência de Pazolini, quem hasteou a bandeira da Capital, antes do desfile militar, foi o coronel Penalva, comandante do 38º Batalhão de Infantaria.
“O prefeito [Pazolini] deve ter tido outro compromisso mais importante”, disse o governador Renato Casagrande (PSB), com uma ponta de ironia, em conversa com a imprensa. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), foi e ficou ao lado do governador na cerimônia de hasteamento das bandeiras.

Veja Também

Casagrande e Pazolini no Sambão: harmonia zero, nota zero!

A coluna, por duas vezes, indagou a Pazolini por que ele não foi ao desfile na Avenida Beira-Mar, em Vitória, mas o prefeito ainda não respondeu.

Veja Também

Há 100 anos, festa da Independência no ES teve até bebida grátis

A ausência de Pazolini em um momento tão importante e simbólico da vida nacional é mais um capítulo das relações tensas que o prefeito mantém com Casagrande, seu adversário político.
Outro episódio desse novelão aconteceu no Sambão do Povo, no Carnaval, quando o prefeito foi a estrela solitária da cerimônia de entrega das chaves da cidade ao Rei Momo, sem a presença do governador, como é tradição.
Coadjuvando o prefeito estava o presidente da Assembleia e seu aliado, Erick Musso (Republicanos), que também não apareceu no desfile do 7 de Setembro. Casagrande diz que não foi convidado para a cerimônia simbólica no Sambão.

Veja Também

O que Pazolini foi fazer na Polícia Federal nesta segunda?

As relações entre os dois líderes azedaram de vez quando Pazolini, em um discurso em uma escola, disse que havia corrupção no governo do Estado. O Palácio Anchieta reagiu, as denúncias foram encaminhadas à Polícia Federal, mas até agora não se sabe o desfecho do caso.

CLIMÃO TAMBÉM COM PAULO HARTUNG

Não é a primeira vez que as duas maiores lideranças políticas do Estado entram em choque por causa do desfile de 7 de Setembro. Quando governador, Paulo Hartung transferiu a solenidade, por dois anos consecutivos, para Linhares e Guarapari, o que foi considerado uma afronta ao então prefeito Luciano Rezende, adversário figadal de PH.
Ou seja, o que era pra ser uma data cívica de união entre brasileiros e capixabas se transformou em um ringue para a luta política entre desafetos. Neste caso, está mais para morte (da convivência democrática) do que independência. Certo, dom Pedro?

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Bolsonaro usa Michelle, ataca STF e repete ameaças em discurso do 7 de Setembro

Paraquedistas sofrem queda durante treinamento para 7 de Setembro no Rio

O que o 7 de Setembro diz sobre a identidade do Brasil

200 anos depois, o Brasil precisa de independência e vida

Domingos Martins: personagem do ES na luta pela Independência do Brasil

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Guarapari Linhares Lorenzo Pazolini Paulo Hartung Renato Casagrande Vila Velha Vitória (ES) 7 de Setembro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 12 mil no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas ricas em proteína vegetal para o dia a dia
Imagem de destaque
O cessar-fogo que pode encerrar conflito que já dura 13 meses entre Israel e Líbano, segundo Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados