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Após cinco anos, desfile da Independência volta a acontecer em Vitória

Apresentação encantou moradores na Avenida Beira-mar, no Centro de Vitória
Gina Strozzi

Gina Strozzi

Publicado em 

07 set 2019 às 06:35

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 06:35

Desfile cívico-militar acontece no Centro de Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer
Depois de cinco anos, o desfile cívico-militar da Independência, no Espirito Santo, volta a ser realizado em Vitória. A apresentação teve início às 9h e terminou por volta das 11h30 na Avenida Beira-Mar, no Centro da Capital.
Após cinco anos, desfile da Independência volta a acontecer em Vitória
O desfile teve a participação de 1350 estudantes da estudantes das redes municipais da Grande Vitória, além de membros de organizações da sociedade civil como a APAE e a Legião da Boa Vontade (LBV).
Entre as forças de segurança foram cerca de 1000 agentes, entre membros do Exército, Marinha, Polícia Federal, Policia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Serra.
Além de homens e viaturas, helicópteros da Polícia Militar e embarcações da Marinha do Brasil também fizeram exibições para o público na Baía de Vitória.
Milhares de pessoas compareceram ao desfile para prestigiar os estudantes e militares. A emoção tomou conta do público em vários momentos. O evento também contou com a presença do governador Renato Casagrande e da vice-governadora Jaqueline Moraes, do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, do senador Marcos Do Val dentre outras autoridades.
Casagrande garantiu que os desfiles seguem em Vitória durante os próximos quatro anos de governo. "A retomada do desfile oficial em Vitória é a retomada do respeito pela nossa Capital, para que a gente possa recuperar o amor pelo nosso país e pelo nosso estado do Espírito Santo", disse.
O Prefeito de Vitória, Luciano Rezende, comemorou a volta do desfile. "Casagrande tirou Vitória do castigo cívico que foi imposto a ela nos últimos quatro anos. A única capital brasileira que ficou sem desfile foi Vitória", afirmou.
>Petistas são vaiados durante desfile de 7 de setembro em Vitória
As comemorações da Independência do Brasil ocorriam em outros municípios desde 2015, no governo de Paulo Hartung (sem partido), desafeto do prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), o que virou motivo de disputa político-eleitoral.
De acordo com a Casa Militar, cerca de sete mil pessoas, entre público e participantes, estiveram presentes no desfile deste sábado.
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