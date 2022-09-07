Há 100 anos, festa da Independência no ES teve até bebida grátis

A comemoração da Independência do Brasil há um século, no Espírito Santo
, contou com uma intensa programação. Dentre as ações realizadas, teve de oferecimento de bebidas a passagens com preços reduzidos.
De acordo com a edição do Diário da Manhã – uma espécie de Diário Oficial do governo da época – de 7 de setembro de 1922, o Estado pediu, para que a população pudesse vir para a Capital
, à direção das Estradas de Ferro que fornecessem passagens de ida e volta a preços reduzidos.
As comemorações no Parque Moscoso, em Vitória, foram bastante concorridas, segundo a edição do dia 10 de setembro de 1922 do periódico. Conforme consta, “bailes públicos no Moscoso, distribuição gratuita de bebidas e sanduíches e outros divertimentos têm assoberbado a alma popular, sempre inclinada a essas manifestações”.
O extinto Clube Bohemios, de acordo com o jornal, fez a festa mais concorrida. “Salão repleto do elemento mais fino da cidade, orquestra numerosa e excelente, irrepreensível serviço de bebidas e doces, nada faltou à noitada do Bohemios”.
E em Vila Velha
, uma romaria cívica em direção à gruta Pedro Palácios teve destaque. Após o evento, o então prefeito canela-verde, José Vereza, fez um convite para que a comitiva fosse à prefeitura para uma recepção com “água mineral, cervejas e doces”. Diz o texto do jornal: “Ao champagne houve a troca de amistosos brindes”.
O primeiro centenário do Brasil
teve programações festivas no Espírito Santo do dia 6 ao dia 10 de setembro. E, como se pode observar, para todos os bolsos e bem mais liberal, alegre e menos raivosa do que estamos vendo neste 7 de setembro de 2022.
O povo era mais feliz. E sabia.