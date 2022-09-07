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Leonel Ximenes

Há 100 anos, festa da Independência no ES teve até bebida grátis

Segundo a imprensa da época,  foram cinco dias de intensas comemorações. O povo era mais feliz. E sabia

Públicado em 

07 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Reprodução da capa do
Reprodução da capa do "Diário da Manhã" de 7 de setembro de 1922 Crédito: Reprodução da internet
A comemoração da Independência do Brasil há um século, no Espírito Santo, contou com uma intensa programação. Dentre as ações realizadas, teve de oferecimento de bebidas a passagens com preços reduzidos.
De acordo com a edição do Diário da Manhã – uma espécie de Diário Oficial do governo da época – de 7 de setembro de 1922, o Estado pediu, para que a população pudesse vir para a Capital, à direção das Estradas de Ferro que fornecessem passagens de ida e volta a preços reduzidos.

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As comemorações no Parque Moscoso, em Vitória, foram bastante concorridas, segundo a edição do dia 10 de setembro de 1922 do periódico. Conforme consta, “bailes públicos no Moscoso, distribuição gratuita de bebidas e sanduíches e outros divertimentos têm assoberbado a alma popular, sempre inclinada a essas manifestações”.
O extinto Clube Bohemios, de acordo com o jornal, fez a festa mais concorrida. “Salão repleto do elemento mais fino da cidade, orquestra numerosa e excelente, irrepreensível serviço de bebidas e doces, nada faltou à noitada do Bohemios”.

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E em Vila Velha, uma romaria cívica em direção à gruta Pedro Palácios teve destaque. Após o evento, o então prefeito canela-verde, José Vereza, fez um convite para que a comitiva fosse à prefeitura para uma recepção com “água mineral, cervejas e doces”. Diz o texto do jornal: “Ao champagne houve a troca de amistosos brindes”.
O primeiro centenário do Brasil teve programações festivas no Espírito Santo do dia 6 ao dia 10 de setembro. E, como se pode observar, para todos os bolsos e bem mais liberal, alegre e menos raivosa do que estamos vendo neste 7 de setembro de 2022.
O povo era mais feliz. E sabia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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