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Veja 5 dicas para conciliar estudo e trabalho na preparação para o vestibular

Pequenas mudanças na rotina ajudam a reduzir a sobrecarga e melhorar o desempenho nas provas

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 14:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

10 jun 2026 às 14:15
A organização da rotina é uma das principais aliadas de quem precisa estudar e trabalhar (Imagem: Anatoliy Cherkas | Shutterstock)
A organização da rotina é uma das principais aliadas de quem precisa estudar e trabalhar Crédito: Imagem: Anatoliy Cherkas | Shutterstock
A realidade vivida por milhares de jovens brasileiros quando se inicia o período de provas para ingresso no ensino superior pode se tornar um verdadeiro desafio: a necessidade de conciliar estudo e trabalho. Longe de ser uma exceção, essa rotina faz parte da vida de quem precisa contribuir com a renda familiar enquanto se prepara para um dos momentos mais decisivos da vida acadêmica.
Dividir o tempo entre livros, apostilas e responsabilidades profissionais exige mais do que disciplina, demanda organização, resiliência e, principalmente, cuidado com a saúde emocional . A pressão por resultados, somada ao cansaço físico, pode impactar diretamente o desempenho e o bem-estar dos estudantes.
Para a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras, Wirna Lima, é fundamental compreender que cada trajetória é única. “Existe uma cobrança muito grande para que o jovem siga um caminho linear, mas nem todos têm as mesmas condições. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo é um desafio enorme, e isso precisa ser levado em consideração na hora de definir metas e expectativas”, explica.
Segundo a especialista, mais importante do que seguir um padrão é fazer escolhas conscientes. “A escolha entre estudar, trabalhar ou conciliar os dois deve levar em conta a realidade de cada um. Não existe certo ou errado, existe o que é possível e saudável dentro do contexto daquele estudante ”, destaca.
Momentos de pausa também fazem parte de uma preparação eficiente (Imagem: Chay_Tee | Shutterstock)
Momentos de pausa também fazem parte de uma preparação eficiente Crédito: Imagem: Chay_Tee | Shutterstock

Dicas para manter o equilíbrio na rotina

Diante dessa rotina intensa, algumas estratégias podem ajudar a manter o equilíbrio e preservar a saúde emocional:
  • Planejamento realista: organizar horários considerando pausas e momentos de descanso é essencial para evitar sobrecarga;
  • Prioridades bem definidas: entender o que é mais urgente em cada momento ajuda a reduzir a sensação de estar sempre “devendo”;
  • Cuidado com o corpo e a mente: sono de qualidade, alimentação adequada e pequenos momentos de lazer fazem diferença no rendimento;
  • Rede de apoio: conversar com amigos, familiares ou professores pode aliviar a pressão e trazer novas perspectivas;
  • Autocompaixão: reconhecer limites e evitar comparações com outros estudantes é fundamental para manter o equilíbrio emocional.
“Apesar dos desafios, muitos jovens transformam essa experiência em um diferencial , desenvolvendo habilidades como responsabilidade, gestão do tempo e autonomia. Isso é excelente”, afirma Wirna Lima. Ainda assim, o alerta permanece: conciliar estudo e trabalho não deve significar abrir mão da saúde.
Por Camila Souza Crepaldi

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