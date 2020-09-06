8 livros sobre D. Pedro I, a Independência, D. Leopoldina e Domitila

mostra, em D. Pedro - A História Não Contada (432 págs.; R$ 59,90; R$ 40,99 o e-book), publicado pela Leya em 2015, que D. Pedro deixou para as futuras gerações de brasileiros uma difícil tarefa: entender as muitas contradições da sua vida e extrair das suas memórias uma imagem fiel de sua personalidade, suas ideias, angústias e ambições. Para responder à questão 'Quem foi o primeiro imperador do Brasil?', o autor recorreu a uma ampla gama de fontes primárias e documentos originais que revelam uma miríade de facetas desconhecidas de D. Pedro, e que lhe deram acesso à história não contada do nosso primeiro monarca. No lugar da caricatura que tomou conta do imaginário nacional, o autor apresenta o homem por trás do imperador.