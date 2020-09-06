Independência ou Morte: relembre atores que já interpretaram Dom Pedro I

Cauã Reyomond, em 'Pedro' (em produção)

O filme, dirigido por Carlos Coimbra, foi lançado para comemorar os 150 anos da data e tinha o jovem Tarcísio Meira como Dom Pedro I. Sua mulher, Glória Menezes interpretou a amante do imperador, a Marquesa de Santos (Domitila de Castro).

Falando na Marquesa, a minissérie exibida na TV Manchete teve como protagonista a atriz Maitê Proença e Gracindo Jr. interpretou o imperador.

Com pitadas de humor e erotismo, o seriado da Globo explorou as farras vividas pela família real em terras brasileiras. Marcos Pasquim, no papel do português, contracenava com Luana Piovani.

O especial de fim de ano da TV Globo tinha Reynaldo Gianecchinni como um Dom Pedro I e Aracy Balabanian como Dona Mariana. A produção chegou a ser indicada ao Emmy daquele ano.

A novela das seis, da Globo, que acabou de ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, resgatou esse conturbado período da história brasileira e colocou o ator Caio Castro no papel do então príncipe. Leopoldina, sua mulher, foi interpretada por Letícia Colin.