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Nas telas

Independência ou Morte: relembre atores que já interpretaram Dom Pedro I

No dia 7 de setembro, o Brasil comemora a proclamação feita, em 1822, pelo príncipe, representado na televisão e nos cinemas

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 17:00
Pintura de Dom Pedro I, o Imperador do Brasil
Pintura de Dom Pedro I, o Imperador do Brasil Crédito: Wikimedia Commons
Na próxima segunda-feira, 7, é comemorada a Independência do Brasil. A famosa cena do então príncipe Dom Pedro I e seu famoso brado "Independência ou Morte" foram retratados em pinturas, na televisão, nos cinemas e nos livros. Para comemorar a ocasião e para recordar este período e seus personagens, o Estadão selecionou uma lista de atores que já deram vida ao imperador. Confira:

Cauã Reyomond, em 'Pedro' (em produção)

O filme, dirigido por Carlos Coimbra, foi lançado para comemorar os 150 anos da data e tinha o jovem Tarcísio Meira como Dom Pedro I. Sua mulher, Glória Menezes interpretou a amante do imperador, a Marquesa de Santos (Domitila de Castro).
Falando na Marquesa, a minissérie exibida na TV Manchete teve como protagonista a atriz Maitê Proença e Gracindo Jr. interpretou o imperador.
Com pitadas de humor e erotismo, o seriado da Globo explorou as farras vividas pela família real em terras brasileiras. Marcos Pasquim, no papel do português, contracenava com Luana Piovani.
O especial de fim de ano da TV Globo tinha Reynaldo Gianecchinni como um Dom Pedro I e Aracy Balabanian como Dona Mariana. A produção chegou a ser indicada ao Emmy daquele ano.
A novela das seis, da Globo, que acabou de ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, resgatou esse conturbado período da história brasileira e colocou o ator Caio Castro no papel do então príncipe. Leopoldina, sua mulher, foi interpretada por Letícia Colin.
Em entrevista ao Estadão, o ator contou que vai interpretar Dom Pedro I no filme com direção de Laís Bodanzky, ainda em fase de produção. O longa deve virar também uma microssérie.

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