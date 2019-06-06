Selton Mello volta às novelas após 20 anos para interpretar Dom Pedro 2º

06/06/2019 - O ator Selton Mello Crédito: Instagram/@seltonmello

Conhecido por seu trabalho em diversos filmes e séries, o ator Selton Mello, 46, vai voltar às novelas em 2020. A informação foi confirmada pelo próprio artista em sua rede social.

"A última novela foi no ano 2000. Uma trama das 18h. Voltarei em uma trama das 18h. Será minha décima novela. Voltando animadíssimo para a escola! Ali, nas novelas, cresci ao lado de grandes atores e eles me ensinaram muito, mas muito, sobre minha profissão", contou ele, que poderá ser visto no ano que vem na novela de época "Nos Tempos do Imperador", dirigida por Vinicius Coimbra.

A história será escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, autores com os quais Mello nunca trabalhou. Já com Coimbra ele pode trabalhar na releitura de "Ligações Perigosas (2016).

Na trama, o ator viverá o próprio imperador do Brasil, Dom Pedro 2º. "Um retrato do fim da Monarquia. Amei fortemente a ideia de vasculhar nosso passado, poder viver um personagem histórico, com todo seu peso mítico, e ao mesmo tempo um homem com suas contradições. Doido para botar a mão na massa, criar algo vindo do coração e invadir a casa de vocês, diariamente, em 2020. Estava com saudades", publicou.