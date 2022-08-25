Aspecto 'inchado' do coração de dom Pedro 1° intriga cientistas

Alçado ao posto de protagonista dos festejos do bicentenário da Independência do Brasil, o coração de dom Pedro 1º, atualmente em exibição restrita em Brasília, vem gerando comentários também por seu aspecto inchado e arredondado: bem diferente de um órgão "fresco".

Por se tratar de um material conservado há quase 188 anos, alterações são consideradas normais, mas o inchaço do órgão intriga cientistas brasileiros que se dedicam há mais de uma década ao estudo dos restos mortais do antigo imperador.

Coração de dom Pedro chega ao Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Professor do departamento de patologia da Faculdade de Medicina da USP, o médico Carlos Augusto Gonçalves Pasqualucci diz suspeitar que o aumento de volume possa estar relacionado às substâncias utilizadas para preservar a relíquia.

Dom Pedro 1º morreu de tuberculose em setembro de 1834: mais de duas décadas antes da descoberta do formol. Acredita-se que os portugueses tenham utilizado inicialmente uma substância conhecida como espírito de vinho, produzida a partir da bebida.

"Não há nenhuma informação específica sobre em que líquido o coração está embebido", diz Pasqualucci, destacando que algumas substâncias conservadoras podem acabar promovendo um pouco a dilatação dos órgãos.

"O formol normalmente não faz isso. Ele faz a fixação, mas normalmente não aumenta. Nós temos uma vasta experiência aqui [na USP], com vários órgãos acondicionados em formol há mais de 70 ou 80 anos, e as peças não mudam de tamanho", completa.

O cenário mais provável é que o coração tenha sido removido já durante a autópsia realizada no monarca, quando o órgão foi separado para preservação.

Em 2015, o professor viajou até a cidade do Porto com sua orientanda no doutorado, a antropóloga forense Valdirene Ambiel, para propor uma análise científica aprofundada do coração e do líquido em que ele está imerso. A ideia era realizar um estudo liderado por pesquisadores portugueses, com a participação de brasileiros. O projeto, no entanto, não foi aprovado.

"O nosso primeiro interesse era recolher uma alíquota do líquido onde o coração está preservado. O segundo era fazer uma tomografia desse órgão e, o terceiro, se tudo corresse bem, era fazer uma biópsia por agulha, retirando um fragmento verdadeiramente minúsculo do coração para analisarmos do ponto de vista microscópico", detalha Pasqualucci.

A composição exata do líquido no qual o material está imerso, bem como a documentação de eventuais mudanças feitas ao longo dos anos, não foi divulgada pelos guardiões do órgão. Os pesquisadores chegaram a vasculhar os arquivos históricos da Torre o Tombo, em Lisboa, mas também não encontraram essa informação.

Primeira cientista a estudar os restos mortais de dom Pedro e de suas esposas, Amélia e Leopoldina, a antropóloga Valdirene Ambiel diz que mantém a disposição para realizar um estudo do coração real, sempre em conjunto com os portugueses.

"Seria importante trazer para o Brasil também o aspecto do olhar português, porque muitas pesquisas são feitas separadamente. E nós temos aqui um órgão que tem toda uma simbologia histórica para os dois países", afirma, salientando que a ideia nunca foi de levar a relíquia para São Paulo, mas sim de estudá-la em Portugal.

O trabalho desenvolvido por Ambiel em 2012 -envolvendo uma detalhada análise da ossada do imperador- ajudou a acabar com especulações de que o coração seria, na verdade, de algum animal. Os boatos surgiram justamente por conta da aparência mais dilatada do órgão.

A pesquisadora identificou que as costelas do lado esquerdo do corpo do monarca haviam sido serradas, muito possivelmente para a remoção do coração.

Devido à sua fragilidade, o órgão vem sendo mantido sob acesso bastante restrito na igreja da Lapa, normalmente guardado a cinco chaves. Por causa do empréstimo temporário ao Brasil, a Câmara Municipal do Porto (equivalente a prefeitura) organizou uma exposição inédita do coração de d. Pedro 1º no último fim de semana.

Após a temporada de 20 dias no Brasil, o coração será novamente exposto ao público em 10 e 11 de setembro. O prefeito do Porto, Rui Moreira, declarou nesta semana que pretende expor o coração do monarca a cada cinco anos.

Perito legista de Portugal, o médico Carlos Durão destaca a importância de pensar em todas as componentes de preservação do órgão.

"A exposição ao calor e a luz danificam as peças, pela mesma razão que os quadros, entre outras peças de museu, não devem ficar expostos ao sol ou calor. A imagem que temos de um laboratório farmacêutico ou de ciência é de uma sala cheia de frascos com vidros escuros, justamente para evitarmos os processos químicos induzidos pelo calor pela exposição à forte luz natural, que favorecem reações químicas", diz.