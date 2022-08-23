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200 anos da Independência

Bolsonaro recebe no Planalto coração de Dom Pedro I, que ficará no Itamaraty

Relíquia ficará exposta para visitação, entre 25 de agosto e 5 de setembro, antes de ser levada de volta à Europa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2022 às 19:59

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 19:59

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta terça-feira (23) o coração de Dom Pedro I em cerimônia no Palácio do Planalto A relíquia ficará exposta para visitação no Palácio do Itamaraty, entre 25 de agosto e 5 de setembro, antes de ser levada de volta à Europa.
A solenidade faz parte das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil. "Dois países unidos pela História e ligados pelo coração", disse o presidente, em rápido discurso, ao lado da primeira-dama Michelle. Candidato à reeleição, Bolsonaro também aproveitou para bradar o lema de sua campanha: "Deus, Pátria, Família".
A primeira-dama Michelle Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro
A primeira-dama Michelle Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro participaram de solenidade para receber o coração de Dom Pedro I Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil
O coração foi carregado pela rampa do Planalto, com honrarias militares, presença de Dragões da Independência e performance do Esquadrão de Demonstração Aérea, que formou um coração com fumaça em frente ao Palácio. A relíquia foi trazida da cidade de Porto, em Portugal, para o País em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A recepção ocorreu na Base Aérea de Brasília, com honrarias de chefe de Estado.
É a primeira vez em 187 anos que o coração do primeiro imperador do Brasil sai de Portugal para outros países. A relíquia fica exposta na Igreja da Irmandade da Lapa, na cidade do Porto. Antes de retornar à Europa, o órgão fará parte dos eventos oficiais do 7 de Setembro, quando se comemora o Bicentenário da Independência.
Participaram da cerimônia desta terça (23) no Planalto os ministros Célio Faria Júnior (Secretaria de Governo), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Ciro Nogueira (Casa Civil), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Carlos França (Relações Exteriores) e Fábio Faria (Comunicações). Além disso, compareceram à solenidade descendentes da família real, como o deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-RJ) e o chefe da Casa Imperial do Brasil, Bertrand de Orléans e Bragança.

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