Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TSE disponibiliza simulador de votação na urna eletrônica
Para treinar

TSE disponibiliza simulador de votação na urna eletrônica

Ferramenta foi implantada nas eleições de 2014 e ajuda eleitor a se familiarizar com sequência de votação das eleições de outubro
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 ago 2022 às 17:03

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 17:03

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou um simulador de votação na urna eletrônica. Por meio do site do órgão, o eleitor pode treinar a sequência de votação que será adotada nas eleições de outubro.
Antes de iniciar a simulação, o eleitor deve escolher a votação de primeiro ou segundo turno. Em seguida, aparecerá a tela com o cargo em disputa e os partidos que participam do pleito virtual. Ao clicar nas agremiações, os nomes e os números dos candidatos fictícios vão aparecer. Basta fazer a escolha, digitar o número correspondente na urna e confirmar.
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
Novas urnas eletrônicas são apresentadas Crédito: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE
O primeiro cargo que deve ser preenchido na simulação é de deputado federal. Em seguida, os candidatos a deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República.
O simulador foi implantado nas eleições de 2014. Segundo o TSE, a ferramenta ajuda o eleitor se familiarizar com a urna e pode reduzir o tempo e a fila de votação nas seções eleitorais.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2022

Campanha eleitoral começa hoje: o que as eleições 2022 têm de diferente?

Bolsonaro mente sobre urnas e diz que aceitará resultado se eleições forem 'limpas'

Pesquisa Ipec traz Casagrande com 52% para governo do ES e empate técnico no 2º lugar

Pesquisa Ipec: Magno tem 29% e Rose 22% na disputa ao Senado no ES

Pesquisa Ipec: no ES, Lula tem 42% e Bolsonaro 37% para presidente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

TSE urna eletrônica Voto Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Real Noroeste é derrotado na estreia da Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Mulher morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados