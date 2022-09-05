O Brasil e o seu Bicentenário da Independência

O dia 7 de Setembro deste ano marcará o bicentenário da Independência. Por se tratar de uma data histórica, há a oportunidade de refletir sobre o presente. Em seu livro “1822”, publicado pela Globo, em edição comemorativa, o escritor Laurentino Gomes afirmou que “os sonhos e promessas de 1822 eram grandiosos, porém, transcorridos duzentos anos, poucos se realizaram”. Apesar de suas riquezas, o Brasil continuou um país extremamente desigual.

Para Laurentino Gomes, “às vésperas do Grito do Ipiranga, o Brasil tinha tudo para dar errado”. Afinal, acrescentou o escritor, “o medo de uma rebelião escrava pairava como um pesadelo para a minoria branca”. Sobre os ricos de então, ponderou ele, “eram poucos e, em sua maioria, ignorantes”. Analfabetos somavam mais de 90% entre os habitantes. A escravidão integrava as relações de produção e sustentava a base exportadora de commodities demandadas na Europa.

Dom João VI mandou raspar os cofres do Banco do Brasil e encaixotar ouro, diamantes e outras pedras preciosas antes de retornar a Portugal em 1821. Sem recursos, dom Pedro precisou contrair empréstimos estrangeiros ao longo do processo de Independência, que se daria contra a vontade de Portugal. O Brasil deveria ser rebaixado ao status de colônia e, para tanto, Portugal desejava a divisão do Brasil em províncias autônomas. Em síntese, tratava-se de fragmentar para recolonizar.

Conforme ressaltou Gomes, “o novo país já nascia endividado e assim permaneceria pelos dois séculos seguintes”. A Guerra de Independência custou algo entre 2 mil e 3 mil vidas. O Brasil não tinha Exército e Marinha constituídos para o processo de Independência e, portanto, precisou contratar mercenários. Entre os mais famosos, destaco o almirante Thomas Cochrane, que havia lutado anteriormente nas guerras de independência hispano-americanas no Pacífico Sul e contra Napoleão no Mediterrâneo.

Dom Pedro comandou a Independência do Brasil com 23 anos e dez anos depois estaria lutando em Portugal para derrotar os absolutistas liderados pelo seu irmão. No Brasil, ele contou com a colaboração de José Bonifácio e com a atuação diplomática da princesa Leopoldina. Sobre dom Pedro, ponderou Gomes, “foi um monarca de discurso liberal e prática autoritária”. Despertou paixões e ódios. Tinha admiração por Napoleão Bonaparte, o personagem que forçou a sua família a fugir de Portugal para o Brasil.

O livro de Laurentino Gomes possui um capítulo que trata do papel da Maçonaria. Não pretendo aprofundar análise nesse ponto, porém destaco do livro que a expressão “independência ou morte”, utilizada por dom Pedro, foi cunhada nas lojas maçônicas. Três libertadores da América espanhola, Simón Bolívar, Bernardo O’Higgins e José de San Martín, frequentaram a mesma loja em Londres, a Gran Reunión Americana. A loja em questão foi fundada pelo venezuelano Francisco de Miranda, colega de George Washington, grão-mestre da Loja Alexandria. Dom Pedro também era grão-mestre maçom.

José Bonifácio era maçom e desempenhou um papel equivalente ao de Thomas Jefferson nos Estados Unidos. No entanto, diferentemente do norte-americano, ele nunca possuiu escravos e era um abolicionista convicto. De acordo com Gomes, ele “acreditava que a miscigenação racial brasileira era uma virtude da qual o país poderia se beneficiar no futuro”. A escravidão era uma questão górdia no Brasil de então e que acabou reforçando ideologicamente e politicamente a “vocação agrária” brasileira por muitos anos após a abolição, chegando inclusive até nós no presente de forma constrangedora.

Segundo Gomes, Bonifácio acreditava que “o Brasil estava condenado a continuar no atraso enquanto não resolvesse de forma satisfatória a herança escravagista”. O escritor acrescentou que “o regime de escravidão, dizia ele, corrompia tudo e impedia que a sociedade evoluísse”. Era preciso realizar a abolição dos escravizados e incorporá-los à sociedade como cidadãos de pleno direito. Nesse sentido, a lei não deveria existir apenas para preservar a ordem e garantir privilégios.

A elite da terra foi a fiadora do nosso processo de Independência em 1822. A partir de então, ela buscou a construção de um Estado monárquico que atendesse e garantisse os seus interesses. Desde então, a temática da reforma agrária sempre encontrou grandes dificuldades para avançar, pois a posse da terra esteve tradicionalmente vinculada ao exercício do poder político local e regional.

O golpe da República, em novembro de 1889, após a abolição dos escravizados, não modificou estruturalmente a balança de poder no Brasil. Na Primeira República (1889-1930), o darwinismo social seria a ideologia que legitimaria as desigualdades sociais derivadas de quase quatro séculos de escravidão. Modernizações conservadoras ocorreram ao longo do século XX entre nós e as estruturas tradicionais de poder permaneceram praticamente intactas.