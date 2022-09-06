Independência: veja como será desfile cívico de 7 de Setembro no ES

Depois de dois anos parado por causa da pandemia da Covid-19, desfile cívico-militar volta a Vitória nesta quarta (7) Crédito: Mayara Mello

O tradicional desfile cívico-militar do Dia da Independência do Brasil volta a ser realizado em Vitória com a presença do público nesta quarta-feira (7). Neste ano, o histórico 7 de Setembro de 1822 completa 200 anos.

Nos últimos dois anos o evento não foi feito com cerimônia aberta ao público devido à pandemia da Covid-19. A última edição nesse formato foi em 2019. O desfile vai acontecer na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, a partir das 8h.

Ao todo, cerca de 2 mil militares e servidores das forças de segurança participarão da cerimônia com equipamentos para demonstração à população. Além deles, cerca de 2 mil estudantes, acompanhados de seus responsáveis, também participarão do desfile.

ENTENDA COMO SERÁ O DESFILE

Desfile aéreo: Exibição de helicópteros da Marinha, Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Desfile marítimo: Embarcações da Marinha (navio patrulha Gurupi), Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Guarda Civil Municipal de Vitória.

Desfile terrestre: O desfile das forças de segurança contará com militares da Marinha, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, além de integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Secretaria da Justiça, e das Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica, entre outras instituições, além de 2 mil estudantes.

TROPAS DO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÃO DO DESFILE

Também participarão do desfile 40 aspirantes da Escola Naval, sediada no Rio de Janeiro (RJ).

As tropas do Exército serão complementadas com 40 cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, vindos da cidade de Resende, também no Estado do Rio de Janeiro.

Também participam do desfile a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), escolas de todos os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), escoteiros, Defesa Civil de Vitória, e projeto Força no Esporte.