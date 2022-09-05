Estrutura é montada para desfile cívico em Vitória; veja como fica o trânsito

Estruturas metálicas foram montadas na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, na altura dos galpões do Porto de Vitória, para o desfile cívico do dia 7 de setembro, quando é celebrada a Independência do Brasil. A armação das estruturas aconteceu durante a manhã desta segunda-feira (5) e haverá mudanças no trânsito na Capital.
Para a montagem das estruturas, foi interditada a área de estacionamento e uma faixa da avenida, entre as ruas Marcelino Duarte e Josué Prado, nesta segunda-feira.
O trânsito no trecho segue funcionando normalmente até a quarta-feira (7), quando serão feitas interdições totais na Avenida Beira-Mar, como informou a Prefeitura de Vitória, entre as 5h e as 23h.
A prefeitura detalhou que o trânsito será desviado para as avenidas Governador Bley, Princesa Isabel e Vitória e para as ruas Dom Bosco e Henrique Novaes, além de demais vias adjacentes.
SAIBA QUAIS SERÃO OS PONTOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA BEIRA-MAR
- Interdição total entre a avenida Governador Bley e a rua Jobert de Barros, no sentido Bento Ferreira, entre as 5h e as 23h da quarta-feira (7). Trânsito desviado para as avenidas Vitória, Princesa Isabel, Governador Bley e demais vias adjacentes.
- Interdição total entre a rua Dom Bosco e rua Josué Prado, no sentido Centro de Vitória, das 5h às 15h da quarta-feira (7). Trânsito desviado para as ruas Dom Bosco e Henrique Novaes e as avenidas Vitória e Jerônimo Monteiro.
Estrutura é montada para desfile cívico em Vitória