Catedral de Vitória recebe show de projeções e luzes na fachada
As comemorações do aniversário de Vitória, que completa 471 anos na próxima quinta-feira (8), já começaram. Uma das atrações encheu os olhos de quem passou pela Catedral Metropolitana na noite deste sábado (3). A fachada da igreja recebeu projeções contando um pouco de sua história e da Capital.
Para quem não conseguiu ver o espetáculo neste sábado, pode conferir os detalhes nas fotos registradas pelo repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira. E, se quiser ver bem de perto a atração, anote na agenda as próximas exibições:
- Dia 4 (domingo): 19h20, 20h e 20h30
- Dias 5 e 6 (segunda e terça-feira): 19h30, 20h30 e 21h
- Dias 7 a 11 (quarta-feira a domingo): 19h30, 20h, 20h30 e 21h
