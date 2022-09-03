Aniversário da Capital

Catedral de Vitória recebe show de projeções e luzes na fachada

Foram projetadas imagens contando a história da igreja e da cidade, em comemoração aos 471 anos da Capital; confira datas e horários das próximas exibições
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 set 2022 às 20:59

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 20:59

Catedral de Vitória recebe show de projeções e luzes na fachada

As comemorações do aniversário de Vitória, que completa 471 anos na próxima quinta-feira (8), já começaram. Uma das atrações encheu os olhos de quem passou pela Catedral Metropolitana na noite deste sábado (3). A fachada da igreja recebeu projeções contando um pouco de sua história e da Capital.
Para quem não conseguiu ver o espetáculo neste sábado, pode conferir os detalhes nas fotos registradas pelo repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira. E, se quiser ver bem de perto a atração, anote na agenda as próximas exibições:
  • Dia 4 (domingo): 19h20, 20h e 20h30 
  • Dias 5 e 6 (segunda e terça-feira): 19h30, 20h30 e 21h 
  • Dias 7 a 11 (quarta-feira a domingo): 19h30, 20h, 20h30 e 21h
Clique aqui para conferir a programação completa do aniversário de 471 anos de Vitória. 

