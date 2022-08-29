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Leonel Ximenes

Vitória vai começar a liberar 2 mil ingressos grátis para o Vital

Critérios e datas para concessão dos chamados ingressos solidários já estão definidos

Públicado em 

29 ago 2022 às 16:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sambão do Povo
O Vital 2022 será realizado no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
Começa nesta terça-feira (30) o processo de reserva de ingressos solidários para os moradores das comunidades no entorno do Sambão do Povo que querem brincar o Vital 2022. A Prefeitura de Vitória anuncia que vai conceder 2 mil ingressos gratuitos para as arquibancadas mediante a doação de dois quilos de alimentos. Serão 1.000 entradas para a sexta-feira dia 16 de setembro e outros 1.000 no sábado dia 17.
Os moradores da região poderão reservar até dois ingressos por CPF, por meio do site da PMV. Mas, atenção: quem solicitar dois ingressos deve levar quatro quilos de alimentos.

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Os ingressos deverão ser retirados no Ginásio Tancredão, nos dias 5, 6 e 7 de setembro, das 8h às 16h. Além da doação dos alimentos, é necessário levar um comprovante de residência e o voucher indicando a reserva realizada para ter acesso ao Sambão.

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A entrada para as arquibancadas será feita pelo Restaurante Mar e Terra, em frente à Escola Alvimar Silva.
Todos os alimentos captados serão encaminhados ao Banco de Alimentos Herbert de Souza e distribuídos para as famílias em vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (Cras).
“Mesmo sendo uma festa privada e que não tem dinheiro público envolvido, a preocupação da Prefeitura de Vitória é que seja uma festa para todos, para que todos tenham a oportunidade de participar”, afirma o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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Atualização

29/08/2022 - 4:58
Após a publicação desta matéria, a Prefeitura de Vitória retificou a informação que havia passado inicialmente e disse que serão 2 mil ingressos solidários para o Vital 2022, e não 1.000, como havia sido informado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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