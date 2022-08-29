Vitória vai começar a liberar 2 mil ingressos grátis para o Vital

Começa nesta terça-feira (30) o processo de reserva de ingressos solidários para os moradores das comunidades no entorno do Sambão do Povo
que querem brincar o Vital 2022. A Prefeitura de Vitória anuncia que vai conceder 2 mil ingressos gratuitos para as arquibancadas mediante a doação de dois quilos de alimentos. Serão 1.000 entradas para a sexta-feira dia 16 de setembro e outros 1.000 no sábado dia 17.
Os moradores da região poderão reservar até dois ingressos por CPF, por meio do site da PMV
. Mas, atenção: quem solicitar dois ingressos deve levar quatro quilos de alimentos.
Os ingressos deverão ser retirados no Ginásio Tancredão, nos dias 5, 6 e 7 de setembro, das 8h às 16h. Além da doação dos alimentos, é necessário levar um comprovante de residência e o voucher indicando a reserva realizada para ter acesso ao Sambão.
A entrada para as arquibancadas será feita pelo Restaurante Mar e Terra, em frente à Escola Alvimar Silva.
Todos os alimentos captados serão encaminhados ao Banco de Alimentos Herbert de Souza e distribuídos para as famílias em vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (Cras).
“Mesmo sendo uma festa privada e que não tem dinheiro público envolvido, a preocupação da Prefeitura de Vitória é que seja uma festa para todos, para que todos tenham a oportunidade de participar”, afirma o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos).
O Vital 2022, que será realizado de 16 a 17 de setembro, tem como atrações confirmadas Leo Santana, Cláudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba.