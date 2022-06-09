Panela de barro e paneleiras do ES serão tema de enredo do carnaval do Rio

A Escola de Samba Inocentes do Belford Roxo, que desfila na Série Ouro (grupo de acesso) do carnaval
carioca, já escolheu o seu samba-enredo para 2023: a história da panela de barro e das paneleiras de Goiabeiras na Marquês de Sapucaí.
Nesta quinta-feira (9), uma comitiva da escola de samba da Baixada Fluminense, incluindo o seu carnavalesco, Lucas Milato, e o seu presidente, Reginaldo Gomes, desembarcaram em Vitória
para fazer uma imersão na história da tradicional cultura capixaba e assim construir o enredo da agremiação carnavalesca. Eles foram recebidos na Prefeitura de Vitória pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).
“Começamos fazendo uma visita ao Parque do Vale do Mulembá, para que pudessem conhecer de onde sai a matéria-prima para a confecção da panela de barro, depois a comitiva visitou o Galpão das Paneleiras. Para finalizar, como todo bom anfitrião, os levamos para experimentar nossa famosa moqueca capixaba”, destacou Pazolini
Os sambistas da escola de Belford Roxo vieram a convite de Evandro Figueiredo, presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, e do vereador Denninho (Republicanos).
A Inocentes de Belford Roxo prevê levar um grande número de paneleiras para desfilar na Sapucaí e ajudar a escola a subir para o grupo especial do carnaval carioca. A princípio o título do samba enredo será “Panela é de Barro, o Resto é Lama”.