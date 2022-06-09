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Leonel Ximenes

Panela de barro e paneleiras do ES serão tema de enredo do carnaval do Rio

Integrantes da escola de samba vieram a Vitória conhecer uma das tradições culturais mais marcantes do Espírito Santo

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 15:48

Públicado em 

09 jun 2022 às 15:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A panela de barro de Goiabeiras para o Brasil ver na Sapucaí
A panela de barro de Goiabeiras para o Brasil ver na Sapucaí Crédito: PMV/Divulgação
A Escola de Samba Inocentes do Belford Roxo, que desfila na Série Ouro (grupo de acesso) do carnaval carioca, já escolheu o seu samba-enredo para 2023: a história da panela de barro e das paneleiras de Goiabeiras na Marquês de Sapucaí.
Nesta quinta-feira (9), uma comitiva da escola de samba da Baixada Fluminense, incluindo o seu carnavalesco, Lucas Milato, e o seu presidente, Reginaldo Gomes, desembarcaram em Vitória para fazer uma imersão na história da tradicional cultura capixaba e assim construir o enredo da agremiação carnavalesca. Eles foram recebidos na Prefeitura de Vitória pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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“Começamos fazendo uma visita ao Parque do Vale do Mulembá, para que pudessem conhecer de onde sai a matéria-prima para a confecção da panela de barro, depois a comitiva visitou o Galpão das Paneleiras. Para finalizar, como todo bom anfitrião, os levamos para experimentar nossa famosa moqueca capixaba”, destacou Pazolini

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Os sambistas da escola de Belford Roxo vieram a convite de Evandro Figueiredo, presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, e do vereador Denninho (Republicanos).
Integrantes da Escola de Samba Inocentes do Belford Roxo foram recebidos pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
Integrantes da Escola de Samba Inocentes do Belford Roxo foram recebidos pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini Crédito: PMV/Divulgação
A Inocentes de Belford Roxo prevê levar um grande número de paneleiras para desfilar na Sapucaí e ajudar a escola a subir para o grupo especial do carnaval carioca. A princípio o título do samba enredo será “Panela é de Barro, o Resto é Lama”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carnaval do Rio Escolas de Samba Samba Vitória (ES) Paneleiras de Goiabeiras
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