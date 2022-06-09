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Leonel Ximenes

Vai ter intérprete capixaba na Marquês de Sapucaí em 2023

Músico e compositor foi contratado para comandar escola de samba do carnaval do Rio de Janeiro

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

09 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Danilo será o intérprete da Jucutuquara, no Sambão do Povo, e da Acadêmicos do Sossego, na Marquês de Sapucaí (RJ)
Danilo será o intérprete da Jucutuquara, no Sambão do Povo, e da Acadêmicos do Sossego, na Marquês de Sapucaí (RJ) Crédito: Divulgação
O melhor carnaval do mundo vai ouvir (e ver) um pedacinho do carnaval capixaba no ano que vem. O intérprete Danilo Cezar, que comandou a Pega no Samba no carnaval deste ano no Sambão do Povo e atualmente está na Unidos de Jucutuquara, foi contratado e será o intérprete da Acadêmicos do Sossego, de Niterói, escola que ficou em 6º lugar no desfile da Série Ouro (antiga divisão de acesso) do carnaval do Rio de Janeiro.
A azul e branco de Niterói apresentou Danilo como músico por formação, compositor e intérprete oficial no carnaval capixaba desde 2010. Tem passagens pela Pega no Samba, Novo Império, Unidos da Piedade e, atualmente, é a voz oficial da Unidos de Jucutuquara.
“Estar em 2023 no carnaval carioca é a realização de um sonho. Quero agradecer o presidente Hugo Junior e toda sua diretoria pela confiança. Prometo muita garra e dedicação junto à família Sossego. Chegou a azul e branco de Niterói, chegou Sossego”, disse Danilo ao portal SRzd.

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Danilo substitui Nino do Milênio, que foi o intérprete da Sossego em abril deste ano na Sapucaí. A escola de Niterói ficou em sexto lugar no desfile que teve como campeã a Império Serrano.
Mas Danilo não vai abandonar suas raízes: em 2023, uma semana antes da Sapucaí, ele vai comandar o samba da Jucutuquara no Sambão do Povo, segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesge), Edson Neto.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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