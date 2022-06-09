Vai ter intérprete capixaba na Marquês de Sapucaí em 2023

O melhor carnaval do mundo vai ouvir (e ver) um pedacinho do carnaval capixaba no ano que vem. O intérprete Danilo Cezar, que comandou a Pega no Samba no carnaval deste ano no Sambão do Povo
e atualmente está na Unidos de Jucutuquara, foi contratado e será o intérprete da Acadêmicos do Sossego, de Niterói, escola que ficou em 6º lugar no desfile da Série Ouro (antiga divisão de acesso) do carnaval
do Rio de Janeiro.
A azul e branco de Niterói apresentou Danilo como músico por formação, compositor e intérprete oficial no carnaval capixaba
desde 2010. Tem passagens pela Pega no Samba, Novo Império, Unidos da Piedade e, atualmente, é a voz oficial da Unidos de Jucutuquara.
“Estar em 2023 no carnaval carioca é a realização de um sonho. Quero agradecer o presidente Hugo Junior e toda sua diretoria pela confiança. Prometo muita garra e dedicação junto à família Sossego. Chegou a azul e branco de Niterói, chegou Sossego”, disse Danilo ao portal SRzd.
Danilo substitui Nino do Milênio, que foi o intérprete da Sossego em abril deste ano na Sapucaí. A escola de Niterói ficou em sexto lugar no desfile que teve como campeã a Império Serrano.
Mas Danilo não vai abandonar suas raízes: em 2023, uma semana antes da Sapucaí, ele vai comandar o samba da Jucutuquara
no Sambão do Povo, segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesge), Edson Neto.