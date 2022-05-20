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Leonel Ximenes

Mistério no carnaval do ES: Jucutuquara vai homenagear Cariacica?

Postagem na página oficial da escola de samba de Vitória sugere homenagem à cidade vizinha; o ambiente ficou conturbado

Públicado em 

20 mai 2022 às 13:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Desfile da Unidos da Jucutuquara
Carro abre-alas do desfile da Unidos da Jucutuquara no Sambão do Povo, em 2022 Crédito: Rodrigo Gavini
O ambiente da Unidos de Jucutuquara estava morno, sem grandes novidades, até que na última quarta-feira (18) uma postagem nos stories da página oficial da escola de samba no Instagram atravessou a aparente harmonia da agremiação.
Na imagem postada, estava escrito apenas: “Jucutuquara 2023 Cariacica”. Embaixo, a bandeira da escola da Capital. Poucas palavras, mas suficientes para botar fogo nos bastidores da Coruja, como carinhosamente é conhecida. E a grande pergunta: a tradicional escola de samba de Vitória vai homenagear Cariacica, que já tem sua representante, a Boa Vista?

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A coluna tentou ouvir o presidente da Jucutuquara, Rogério Sarmento, mas ele não retornou as ligações nem as mensagens pelo WhatsApp. Um ex-integrante da diretoria alegou que não está sabendo de nada, mas a “base” da escola não para de falar no assunto. E a maioria dos sambistas e torcedores, segundo apurou a coluna, se manifesta em tom de reprovação à ideia.
A postagem no Instagram da escola que gerou a controvérsia sobre o enredo da Jucutuquara
A postagem no Instagram da escola que gerou a controvérsia sobre o enredo da Jucutuquara Crédito: Reprodução do Instagram
Integrantes da agremiação estranharam a postagem misteriosa e muitos acham que o enredo sobre Cariacica já foi aprovado por grande parte da diretoria. “Se não fosse assim, por qual motivo iriam postar essa mensagem no Instagram oficial da Jucutuquara?", questiona uma já veterana sambista da escola que pediu para não ser identificada.
O presidente da Liesge, a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, Edson Neto, diz que não acredita que a Jucutuquara vá homenagear a cidade vizinha. Para ele, a escola de Vitória, que não conquista um título do carnaval capixaba desde 2009, vai escolher um enredo afro, em homenagem aos negros.

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O fato é que nos bastidores do samba circula a informação que escolas de samba da Grande Vitória estão querendo homenagear cidades como forma de captar recursos financeiros das respectivas prefeituras. E Cariacica, estaria disposta a ajudar financeiramente a escola da Capital?
prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), diz que recebeu com alegria a possibilidade de homenagem a Cariacica e adianta que poderia ajudar financeiramente a escola de samba de Vitória. "Mas vai depender do aspecto legal e das condições financeiras da prefeitura", pondera.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cariacica Carnaval de Vitória Escolas de Samba Vitória (ES) Prefeitura de Cariacica Carnaval no ES Unidos de Jucutuquara Independente de Boa Vista
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