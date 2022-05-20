Mistério no carnaval do ES: Jucutuquara vai homenagear Cariacica?

A coluna tentou ouvir o presidente da Jucutuquara, Rogério Sarmento, mas ele não retornou as ligações nem as mensagens pelo WhatsApp. Um ex-integrante da diretoria alegou que não está sabendo de nada, mas a “base” da escola não para de falar no assunto. E a maioria dos sambistas e torcedores, segundo apurou a coluna, se manifesta em tom de reprovação à ideia.