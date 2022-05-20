Mistério no carnaval do ES: Jucutuquara vai homenagear Cariacica?

O ambiente da Unidos de Jucutuquara
estava morno, sem grandes novidades, até que na última quarta-feira (18) uma postagem nos stories da página oficial da escola de samba no Instagram atravessou a aparente harmonia da agremiação.
Na imagem postada, estava escrito apenas: “Jucutuquara 2023 Cariacica
”. Embaixo, a bandeira da escola da Capital. Poucas palavras, mas suficientes para botar fogo nos bastidores da Coruja, como carinhosamente é conhecida. E a grande pergunta: a tradicional escola de samba de Vitória vai homenagear Cariacica, que já tem sua representante, a Boa Vista
?
A coluna tentou ouvir o presidente da Jucutuquara, Rogério Sarmento, mas ele não retornou as ligações nem as mensagens pelo WhatsApp. Um ex-integrante da diretoria alegou que não está sabendo de nada, mas a “base” da escola não para de falar no assunto. E a maioria dos sambistas e torcedores, segundo apurou a coluna, se manifesta em tom de reprovação à ideia.
Integrantes da agremiação estranharam a postagem misteriosa e muitos acham que o enredo sobre Cariacica já foi aprovado por grande parte da diretoria. “Se não fosse assim, por qual motivo iriam postar essa mensagem no Instagram oficial da Jucutuquara?", questiona uma já veterana sambista da escola que pediu para não ser identificada.
O presidente da Liesge, a Liga das Escolas de Samba
do Grupo Especial, Edson Neto, diz que não acredita que a Jucutuquara vá homenagear a cidade vizinha. Para ele, a escola de Vitória, que não conquista um título do carnaval capixaba desde 2009, vai escolher um enredo afro, em homenagem aos negros.
O fato é que nos bastidores do samba circula a informação que escolas de samba da Grande Vitória
estão querendo homenagear cidades como forma de captar recursos financeiros das respectivas prefeituras. E Cariacica, estaria disposta a ajudar financeiramente a escola da Capital?
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio
(DEM), diz que recebeu com alegria a possibilidade de homenagem a Cariacica e adianta que poderia ajudar financeiramente a escola de samba de Vitória. "Mas vai depender do aspecto legal e das condições financeiras da prefeitura", pondera.