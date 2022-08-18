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Ecos da pandemia

Organização do Vital se desdobra para driblar apagão de fornecedores

Pandemia parou eventos maiores por quase dois anos, o que acabou desmobilizando toda a cadeia de fornecedores. Organizadores enfrentam dificuldades

Públicado em 

18 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Durval Lelys, cantor de axé
Durval Lelys, cantor de axé, é uma das atrações de Vital 2022 Crédito: Divulgação
O mercado de eventos foi o mais afetado pela crise causada pela pandemia do coronavírus. Em algumas situações, os shows por exemplo, foram mais de dois anos no zero. Não se passa por isto sem consequências, algumas duradouras. Os investimentos em equipamentos (novos ou manutenção) pararam, muitas empresas fecharam as portas, e parte dos trabalhadores que viviam daquilo ali foram fazer outra coisa da vida e não devem voltar mais.
Ainda no primeiro semestre de 2022, o setor voltou com mais firmeza, e os efeitos da desmobilização começaram a aparecer. A organização do Vital - festa que vai reunir mais de 40 mil pessoas no Sambão do Povo, em Vitória, nos próximos dias 16 e 17 de setembro - está se desdobrando para colocar a estrutura de pé.
"Imagine que, depois de mais de dois anos parados, sem investir, perdendo recursos financeiros e humanos, o setor tem um boom. O setor de eventos voltou muito forte, as pessoas queriam voltar a se encontrar, mas a estrutura, o que fica por trás da festa, sofreu muito com a pandemia. A dificuldade com mão de obra, em todas as áreas, e com os fornecedores é grande. Estamos tendo de montar um quebra-cabeça, juntar vários fornecedores para que consigam atender nossas várias demandas. Por exemplo, preciso de 350 banheiros químicos, antes, uma ou duas empresas davam conta, tive de juntar cinco", explica Pablo Pacheco, um dos organizadores do Vital.
O carnaval fora de época está injetando R$ 3 milhões em toda a cadeia para colocar o evento de pé. As demandas passam por estruturas metálicas, segurança, iluminação, som... Enfim tudo o que uma festa grande depende para acontecer.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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