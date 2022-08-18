Organização do Vital se desdobra para driblar apagão de fornecedores

"Imagine que, depois de mais de dois anos parados, sem investir, perdendo recursos financeiros e humanos, o setor tem um boom. O setor de eventos voltou muito forte, as pessoas queriam voltar a se encontrar, mas a estrutura, o que fica por trás da festa, sofreu muito com a pandemia. A dificuldade com mão de obra, em todas as áreas, e com os fornecedores é grande. Estamos tendo de montar um quebra-cabeça, juntar vários fornecedores para que consigam atender nossas várias demandas. Por exemplo, preciso de 350 banheiros químicos, antes, uma ou duas empresas davam conta, tive de juntar cinco", explica Pablo Pacheco, um dos organizadores do Vital.