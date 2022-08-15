Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos hábitos

Pandemia muda perfil do cliente, e EDP investe mais no interior do ES

Concessionária vai investir R$ 1,8 bi, entre 2023 e 2025, na ampliação e no reforço da rede em todo o Estado, a maior parte do aporte irá para o interior

Públicado em 

15 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

EDP realizada Olimpíada em parceria com a Aneel; expectativa é que mais de 3 mil alunos do Estado participem.
Subestação da EDP: investimento previsto até 2025 é o maior da história Crédito: EDP/Divulgação
Entre 2023 e 2025, a EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia para 70 dos 78 municípios do Estado, fará um investimento de R$ 1,8 bilhão no Espírito Santo. O maior volume de sua história. Grande parte deste aporte tem como destino cidades do interior. Diante do que os executivos da empresa chamam de "êxodo urbano", provocado pela pandemia do coronavírus, a companhia se viu obrigada a reforçar seu sistema fora da Grande Vitória, que é principal polo consumidor do Estado.
"Desde 2020, com o início da pandemia, temos observado uma forte migração para o interior, principalmente para a região das montanhas. Muita gente que mora ou morava na Grande Vitória construindo casas por lá. Diante deste novo cenário, estamos investindo no reforço de nossa rede no interior do Estado. Além da ampliação da rede, estamos construindo novas subestações e mais interligações, duplicando os sistemas", explica Fernando Saliba, diretor de Distribuição da EDP no Espírito Santo. Em 2021 e 2022, a injeção de recursos deve bater em R$ 1,2 bi.
Saliba chama atenção para a ampliação do número de subestações (instalação elétrica de alta potência com equipamentos responsáveis pela transmissão e distribuição de energia elétrica). De 1968, quando a então Escelsa (Espírito Santo Centrais Elétricas S/A) foi criada, até 2020, foram construídas 90 subestações no Estado. Nos últimos dois anos foram entregues 15. "Além do consumo residencial, observamos uma demanda importante da indústria e do agronegócio, principalmente nas regiões de Aracruz, Linhares e São Mateus. Estamos reforçando a entrega e a robustez do sistema".

Veja Também

Aeroporto de Vitória tem melhor fluxo do ano e chega perto do pré-pandemia

Área gigante de Vila Velha: três meses após acordo, nada de solução

Samarco: escritório responsável por ação no Reino Unido muda de nome

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

edp espírito santo Investimento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Duas crianças são resgatadas desacordadas de incêndio em Colatina
Morre filho de Chico Anysio e irmãos de despedem: 'vai jogar botão com papai'
Morre filho de Chico Anysio e irmãos de despedem: 'vai jogar botão com papai'
Imagem de destaque
O rumo e o ritmo de Ricardo Ferraço, novo governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados