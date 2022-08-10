Área gigante de Vila Velha: três meses após acordo, nada de solução

De lá para cá, os mais de 100 processos de liberação ou renovação de alvarás referentes àquela região parados na burocracia da prefeitura seguem onde estão. Nada andou. Nas últimas semanas a insatisfação e a temperatura entre o empresariado, principalmente o da construção civil, subiu e o problema foi parar na mesa da presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Cris Samorini. A dirigente levou a insatisfação para o gabinete do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. A expectativa dela é de que enfim a situação se resolva.