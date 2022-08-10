Área gigante de Vila Velha: três meses após acordo, nada de solução

De lá para cá, os mais de 100 processos de liberação ou renovação de alvarás referentes àquela região parados na burocracia da prefeitura seguem onde estão. Nada andou. Nas últimas semanas a insatisfação e a temperatura entre o empresariado, principalmente o da construção civil, subiu e o problema foi parar na mesa da presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Cris Samorini. A dirigente levou a insatisfação para o gabinete do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. A expectativa dela é de que enfim a situação se resolva.
"O prefeito compreendeu a gravidade da situação e ficou de publicar nos próximos dias uma portaria que na prática vai liberar os licenciamentos e alvarás para aquela região. No nosso entendimento, o acordo lá de trás bastava, mas a Procuradoria do município entendeu que a portaria dava mais segurança jurídica. Como ela ainda não foi publicada, nada andou. Estamos acompanhando de perto e na expectativa de que saia logo e destrave os processos", explicou a dirigente.