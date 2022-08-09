Mesmo sem terminal, Aeroporto de Linhares já está bem movimentado

Aeroporto de Linhares: obras do novo terminal de passageiros serão entregues no começo de 2023 Crédito: Geraldo Campos Jr

Inaugurada em 10 de junho, a nova pista do Aeroporto de Linhares já recebe um movimento considerável de aeronaves. Pelas contas da prefeitura da cidade, responsável pelo espaço, a quantidade semanal de voos tem ficado entre 12 e 15. Por mês, bate em 60. Todos voos executivos, em aeronaves de menor porte e particulares.

Ou seja, mesmo sem terminal de passageiros (a obra está sendo tocada pelo Estado e deve ser entregue em fevereiro próximo), o aeroporto já cumpre seu papel de fomentar os negócios na cidade. O movimento atual é fundamentalmente de empresários e executivos de Linhares procurando ampliar os negócios para fora da cidade, e de investidores de fora interessados em colocar dinheiro na região.