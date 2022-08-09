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Negócios

Mesmo sem terminal, Aeroporto de Linhares já está bem movimentado

Nova pista já recebe voos executivos quase que diariamente, maioria por conta de negócios. Com terminal de passageiros pronto, complexo receberá aviões comerciais

Públicado em 

09 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Aeroporto de Linhares: imagens mostram área em obra. Inauguração da nova pista contou com participação do governador Renato Casagrande e do ministro da Infraestrutura Marcelo Sampaio
Aeroporto de Linhares: obras do novo terminal de passageiros serão entregues no começo de 2023 Crédito: Geraldo Campos Jr
Inaugurada em 10 de junho, a nova pista do Aeroporto de Linhares já recebe um movimento considerável de aeronaves. Pelas contas da prefeitura da cidade, responsável pelo espaço, a quantidade semanal de voos tem ficado entre 12 e 15. Por mês, bate em 60. Todos voos executivos, em aeronaves de menor porte e particulares.
Ou seja, mesmo sem terminal de passageiros (a obra está sendo tocada pelo Estado e deve ser entregue em fevereiro próximo), o aeroporto já cumpre seu papel de fomentar os negócios na cidade. O movimento atual é fundamentalmente de empresários e executivos de Linhares procurando ampliar os negócios para fora da cidade, e de investidores de fora interessados em colocar dinheiro na região.
A nova pista, com 1.860 metros, tem capacidade para receber aeronaves com mais de 200 passageiros. A Azul já demonstrou interesse na operação. Para receber voos comerciais, o terminal de passageiros precisa ser entregue.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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