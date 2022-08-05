Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Turismo

Mesmo sob a pandemia, Parque do China quase dobra de tamanho

Empreendimento ampliou número de hospedagens e investiu forte em opções de lazer para as crianças, objetivo é ser opção das famílias o ano todo

Públicado em 

05 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins
Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/China Park
O turismo foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia do coronavírus. O primeiro semestre de 2020 foi desastroso para todo o setor, mas algumas empresas, principalmente as que estavam com o caixa em dia, surfaram a boa onda que começou a se formar em junho/julho de 2020. O empresário Valdeir Santos, o China, dono do Hotel Fazenda China Park, no distrito de Aracê, Domingos Martins, foi um deles.
O empreendimento iniciou o período da Covid, em março de 2020, com 140 quartos. Hoje, são 188 e a expectativa é chegar, no ano que vem, a 244 apartamentos e chalés, as obras já estão andando. Uma expansão de 74,2%. Em paralelo, estão sendo ampliados os espaços de lazer, auditório e a estrutura da recepção. O investimento total previsto (até agora) para o período pandêmico alcança os R$ 23,8 milhões. "Tudo com recursos próprios", faz questão de destacar o empresário.
O China Park fica numa área de 1,2 milhão de m2 - 420 mil m2 são utilizados pelo empreendimento e 780 mil m2 são de mata, eucalipto e pinus. Dentro do espaço construído ainda são vendidos terrenos de 600 m2 a 2,2 mil m2, numa espécie de condomínio fechado que pode usar as áreas de lazer do parque. Nos últimos 12 meses, vendas e obras movimentaram R$ 10 milhões.
"Nós conseguimos montar um negócio, e a pandemia é prova disso, que consegue se manter com boa ocupação o ano todo. Lógico que feriados, períodos de férias e finais de semana são muito bons para nós, mas não temos movimento só aí. Nossa ocupação média, fora dos períodos de pico, é de 35%, excelente para um hotel fazenda", explica China. "Meu planejamento é dar uma segurada na ampliação das hospedagens e investir forte no lazer. Nosso foco é atrair as famílias, é dar boas opções de diversão para as crianças. O futuro do negócio está aí".

Veja Também

Fila de investidores: hidrogênio verde bate à porta do Espírito Santo

Dona do Meridional avança no ES e fecha parcerias com operadoras

Gigante do saneamento de olho em Linhares, São Mateus e Colatina

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Domingos Martins espírito santo montanhas Pedra Azul Turismo no ES Investimentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão tomba e carro atinge carga que caiu na pista da BR 482 em Cachoeiro
Imagem de destaque
Polêmica em clássico carioca acertos de árbitros nas vitórias de Flamengo e Fluminense
Imagem de destaque
Dois barcos são encontrados à deriva em praia de Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados