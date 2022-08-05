Mesmo sob a pandemia, Parque do China quase dobra de tamanho

Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/China Park

O turismo foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia do coronavírus . O primeiro semestre de 2020 foi desastroso para todo o setor, mas algumas empresas, principalmente as que estavam com o caixa em dia, surfaram a boa onda que começou a se formar em junho/julho de 2020. O empresário Valdeir Santos, o China, dono do Hotel Fazenda China Park, no distrito de Aracê, Domingos Martins, foi um deles.

O empreendimento iniciou o período da Covid, em março de 2020, com 140 quartos. Hoje, são 188 e a expectativa é chegar, no ano que vem, a 244 apartamentos e chalés, as obras já estão andando. Uma expansão de 74,2%. Em paralelo, estão sendo ampliados os espaços de lazer, auditório e a estrutura da recepção. O investimento total previsto (até agora) para o período pandêmico alcança os R$ 23,8 milhões. "Tudo com recursos próprios", faz questão de destacar o empresário.

O China Park fica numa área de 1,2 milhão de m2 - 420 mil m2 são utilizados pelo empreendimento e 780 mil m2 são de mata, eucalipto e pinus. Dentro do espaço construído ainda são vendidos terrenos de 600 m2 a 2,2 mil m2, numa espécie de condomínio fechado que pode usar as áreas de lazer do parque. Nos últimos 12 meses, vendas e obras movimentaram R$ 10 milhões.