Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Energia sustentável

Fila de investidores: hidrogênio verde bate à porta do Espírito Santo

Estudo que vai esmiuçar o potencial de geração de energia a partir do ventos no ES está sendo financiado pelo governo da Alemanha e pela União Europeia

Públicado em 

04 ago 2022 às 19:08
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Energia eólica
Energia eólica Crédito: Miguel Ângelo/CNI
Até o final do mês de agosto será divulgado o Atlas Eólico do Espírito Santo. O documento vai esmiuçar o potencial de geração de energia a partir do vento offshore (no mar) e onshore (em terra). Já se sabe que o potencial é bastante promissor, não por acaso o documento foi todo financiado pelo governo da Alemanha e pela União Europeia. A energia gerada a partir do sol e do vento é a chave para a obtenção do hidrogênio verde, aposta mundial para reduzir a emissão de gases tóxicos.
Importante lembrar que a Europa tem o compromisso de reduzir em 55%, até 2030, as suas emissões de gases de efeito estufa. Para isso, precisa encontrar soluções e vai investir pesado onde houver potencial. A guerra da Ucrância apenas reforçou este cenário e deu uma pitada a mais de senso de urgência. O Brasil é um player importante no mundo e, no país, o Espírito Santo aparece numa posição muito boa, principalmente na geração de energia eólica no mar. A região Sul, onde hoje estão as maiores plataformas de petróleo, tem um potencial enorme.

Veja Também

Gigante do saneamento de olho em Linhares, São Mateus e Colatina

Óleo e gás: Imetame Energia Lagoa Parda agora atende por outro nome

"O hidrogênio verde já está acontecendo e o Espírito Santo tem muito para oferecer. Temos muito potencial solar e eólico, fundamentais para a produção do hidrogênio verde, que pode ser exportado por navio. É o que os europeus e todo o planeta estão querendo", explicou Rachel Freixo, subsecretária de Competitividade do Estado. Ela participou de um painel sobre Energia Renovável realizado durante a MecShow 2022.
O Estado possui quatro projetos de complexos eólicos offshore com processo de licenciamento ambiental aberto no Ibama. Os números ainda não foram divulgados, mas o aporte é na casa de bilhões de dólares. O problema é que o Ibama sinalizou que não vai conceder nenhuma licença antes que as regras do jogo estejam estabelecidas. O governo federal ficou de definir as regras de cessão de uso do espelho d'água até dezembro. É o que os investidores esperam.
Os empreendedores que já apresentaram os projetos no Espírito Santo e agora aguardam uma definição por parte do governo federal são: Votu Winds, Geradora Eólica Brigadeiro II, Bluefloat Energy do Brasil e Shell.
O hidrogênio é um dos elementos mais abundantes da natureza, só que ele não é encontrado naturalmente disponível para ser usado como combustível. Por isso, precisa ser produzido a partir de processos, a chamada eletrólise, que isolam a molécula de hidrogênio. Esse processo de isolamento é que determina se o hidrogênio será sustentável ou não. Se as matrizes para a realização da eletrólise forem renováveis (eólica e solar são), o hidrogênio é considerado uma energia limpa.

Veja Também

Dona do Meridional avança no ES e fecha parcerias com operadoras

Maratá negocia construção de fábrica de café em Linhares

R$ 60 milhões: BTG constrói novo galpão da Extrafruti, em Viana

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia Energia Renovável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Real Noroeste é derrotado na estreia da Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Mulher morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados