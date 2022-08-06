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Mercado automotivo

Let's e Vitória Diesel firmam parceria e passam a alugar caminhões

As duas empresas fazem parte do Grupo Águia Branca, que segue ampliando seus negócios dentro do segmento de veículos por assinatura

Públicado em 

06 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Caminhão Mercedes-Benz
Caminhão Mercedes-Benz Crédito: MALAGRINE/Divulgação
Let's e Vitória Diesel, duas empresas do Grupo Águia Branca, se juntaram num novo negócio: aluguel de caminhões. Especializada em gestão de frota, a Let's será responsável pela operação do novo empreendimento. A Vitória Diesel fará a comercialização do serviço. A promessa é de que os clientes economizem até 30%.
A intenção é ter na carteira empresas cujo negócio depende de uma frota de caminhões, uma distribuidora, por exemplo. Toda a burocracia, aporte de capital, seguro, manutenção e revenda ficam por conta da locadora. O empresário que depende da frota, mas não ganha dinheiro com ela, foca apenas no seu negócio.
É quase consenso dentro da indústria automobilística que o aluguel de veículos é um dos negócios que vai prosperar bastante nos próximos anos. A promessa de comodidade e boa performance a um custo que cabe no bolso são os principais argumentos do setor. O próprio Grupo Águia Branca já tem, no mercado de veículos leves, duas marcas voltadas para isso: V1 Assinatura (dentro da Divisão de Logística) e godrive (da Divisão de Comércio). Outras empresas do Estado também estão investindo no segmento.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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