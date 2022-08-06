Let's e Vitória Diesel firmam parceria e passam a alugar caminhões

A intenção é ter na carteira empresas cujo negócio depende de uma frota de caminhões, uma distribuidora, por exemplo. Toda a burocracia, aporte de capital, seguro, manutenção e revenda ficam por conta da locadora. O empresário que depende da frota, mas não ganha dinheiro com ela, foca apenas no seu negócio.
É quase consenso dentro da indústria automobilística que o aluguel de veículos é um dos negócios que vai prosperar bastante nos próximos anos. A promessa de comodidade e boa performance a um custo que cabe no bolso são os principais argumentos do setor. O próprio Grupo Águia Branca
já tem, no mercado de veículos leves, duas marcas voltadas para isso: V1 Assinatura (dentro da Divisão de Logística) e godrive (da Divisão de Comércio). Outras empresas do Estado também estão investindo no segmento.