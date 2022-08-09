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Justiça

Samarco: escritório responsável por ação no Reino Unido muda de nome

Banca londrina, responsável por ação que pede reparação a 200 mil por conta da tragédia de Mariana na Inglaterra, mudou de nome e ampliou atuação no Brasil

Públicado em 

09 ago 2022 às 15:48
Abdo Filho

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Abdo Filho

Responsável pela ação contra a BHP Billiton na Justiça britânica - que representa 200 mil reclamantes atingidos diretamente pelo rompimento da barragem da Samarco, no município mineiro de Mariana, em 5 de novemvro de 2015 -, o escritório de advocacia PGMBM mudou de nome, agora passa atender por Pogust Goodhead, sobrenomes dos dois principais sócios: Harris Pogust e Tom Goodhead.
A sede continua em Londres, mas a atuação no Brasil será ampliada. Um escritório será aberto no Rio de Janeiro e uma base avançada será estabelecida em Governador Valadares (MG), município por onde passa o Rio Doce e que também sofreu bastante com a lama de rejeitos da Samarco desceu de Mariana até a foz do Doce, em Regência. Serão contratadas mais de 300 pessoas, sendo 20 novos advogados.  
“Nossos casos brasileiros sempre foram a força motriz do negócio e, com um novo escritório no Rio, esperamos fortalecer o grande progresso que fizemos nos casos contra réus como BHP”, assinala Goodhead.
No começo de julho, o Tribunal de Apelação da Inglaterra, em decisão unânime, liberou o andamento da ação contra BHP na Justiça britânica. A tese da BHP, de que haveria duplicidade nas iniciativas de reparação já que existem processos em curso no Brasil, acabou vencida. A Samarco tem como acionistas a Vale (50%) e a anglo-australiana BHP Billiton (50%). 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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