Privatização da ES Gás chega ao TCES: Vibra vai vender todas as suas ações

O BNDES fixou um valor econômico mínimo pela ES Gás: R$ 1.314.007.748,00 (um bilhão, trezentos e quatorze milhões, sete mil, setecentos e quarenta e oito reais). Os sócios esperam um ágio em relação ao mínimo fixado pela instituição federal. Se sair pelo menor valor, o governo do Estado colocará R$ 670,1 milhões no bolso para livre utilização. Um belo reforço no caixa para começar um ano que promete ser complicado do ponto de vista fiscal.
A expectativa é de que o TCES leve, no máximo, três meses para avaliar a modelagem. É o último passo antes do leilão, ou seja, cumprido o prazo, a companhia poderia ser leiloada já em novembro deste ano. O governador Renato Casagrande disse que o importante é vencer todas as etapas para depois escolher o melhor momento para o leilão. "É possível fazer ainda este ano, o calendário, mas temos que analisar se será o melhor para o negócio, afinal, estaremos no final do ano, meio de Copa do Mundo, enfim, pode ser que interfira no apetite dos interessados, não é o que queremos. Vamos ter a calma necessária para tomarmos a melhor decisão". O presidente do TCES, Rodrigo Chamoun, já disse que a análise da privatização da ES Gás
terá preferência dentro do tribunal.