Privatização da ES Gás chega ao TCES: Vibra vai vender todas as suas ações

O BNDES fixou um valor econômico mínimo pela ES Gás: R$ 1.314.007.748,00 (um bilhão, trezentos e quatorze milhões, sete mil, setecentos e quarenta e oito reais). Os sócios esperam um ágio em relação ao mínimo fixado pela instituição federal. Se sair pelo menor valor, o governo do Estado colocará R$ 670,1 milhões no bolso para livre utilização. Um belo reforço no caixa para começar um ano que promete ser complicado do ponto de vista fiscal.