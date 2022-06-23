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Empreendimento

Megaquiosque com centro esportivo será inaugurado no aniversário de Vitória

O novo quiosque em Camburi está em construção, na área onde antes era ocupada pelos quiosques K8 e K9. O projeto prevê quadras para beach tennis e futevôlei, área de contemplação e um restaurante "classe A"

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 12:24

Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

23 jun 2022 às 12:24
Quiosque Jardim Camburi
Projeção do novo quiosque em Camburi: área de 1.800 metros quadrados terá atividades esportivas e de lazer Crédito: Paulo Henrique Prúcoli/ Divulgação
A orla de Camburi vai ganhar um megaquiosque, com 1.800 m² entre área coberta e de areia. A obra já começou e a previsão é que o novo espaço seja inaugurado no aniversário de Vitória, em 8 de setembro deste ano.
Responsável pelo projeto, o empresário Paulo Henrique Prúcoli representa um grupo de investidores e disse que o nome do empreendimento está 99% fechado com uma empresa, mas ainda não pode ser divulgado. Estima-se um aporte de mais de R$4 milhões na área onde antes era ocupada pelos quiosques K8 e K9.
“Um lugar que era de degradação vai virar um bom negócio. Vamos popularizar a área, nos inspirar no que foi feito em Santa Catarina em termos de qualidade e atendimento," afirma.

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Ainda segundo Prúcoli, o projeto prevê que, durante a semana, um centro esportivo funcione no local, com quadras para atividades como beach tennis e futevôlei. Nos fins de semana, os frequentadores poderão desfrutar de um espaço de contemplação ao longo do dia e, no período noturno,  terão um restaurante "classe A".
Quiosque Jardim Camburi
Nos fins de semana, um restaurante vai funcionar à noite no quiosque Crédito: Paulo Henrique Prúcoli/Divulgação

CASA DE SAMBA NA PRAIA

Uma casa de samba também está em construção na Orla de Camburi, no quiosque sete. Como noticiou o colunista Abdo Filho, de A Gazeta, o Repique tem previsão de inaugurar até novembro deste ano.  
O local vai ter dois andares, térreo e mezanino (o famoso rooftop), montados em estrutura de aço e com vista para o Convento da Penha. As casas de samba que são sucesso no Rio de Janeiro vão inspirar o local.

CONCESSÃO

No final da década passada, a Prefeitura de Vitória concedeu à iniciativa privada, por 10 anos, a gestão dos quiosques das praias de Camburi e Curva da Jurema. A Ecos Eventos é a responsável pelos 14 espaços de Camburi até 2028. A Conexxo, até 2030, ficará com as oito áreas da Curva.
Em Camburi, dos 14 quiosques, 11 estão funcionando e três em obras. Na Curva da Jurema, sete estão em operação e um está em obra. A previsão é que no verão deste ano todos os 22 quiosques estarão em plena atividade. 

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