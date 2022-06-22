Camburi vai ganhar uma arena esportiva inédita no ES

Visão geral da arena de Beach Soccer que será construída na Orla de Camburi Crédito: PMV/Divulgação

Finalmente o Espírito Santo ganhará sua primeira arena fixa de Beach Soccer. O complexo esportivo deve ser inaugurado em novembro próximo, na orla de Camburi , entre as Ruas Fortunato Abreu Gagno e João de Oliveira Soares, no bairro Jardim Camburi . A Prefeitura de Vitória, que vai dar a ordem de serviço no dia 10 de julho, estima que vai investir R$ 1,46 milhão na obra.

A futura arena poderá sediar jogos do Campeonato Capixaba de Beach Soccer, da seleção brasileira e de competições internacionais da modalidade.

A arquibancada será construída em concreto aparente com acabamento em pintura à base de silicone. Serão quatro lances de arquibancada com 80 centímetros de assento e 45 centímetros de desnível entre cada um dos lances, com capacidade para 380 lugares, no total.

Será construído também um deck em madeira com 107 metros de comprimento, seguindo o alinhamento do calçadão, por 4,5 metros de largura, com piso em réguas de madeira de lei. Guarda-corpos, corrimões e escada de acesso à praia em inox completam o equipamento.

Detalhe da arquibancada da arena de Beach Soccer Crédito: PMV/Divulgação

A rampa existente será refeita para atender a inclinação de 8,33% exigida pelas normas de acessibilidade. Os campos de areia serão cercados com toras de eucalipto na altura de 45cm e receberão espaço para depósitos por baixo do deck.