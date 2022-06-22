Camburi vai ganhar uma arena esportiva inédita no ES

Finalmente o Espírito Santo
ganhará sua primeira arena fixa de Beach Soccer. O complexo esportivo deve ser inaugurado em novembro próximo, na orla de Camburi
, entre as Ruas Fortunato Abreu Gagno e João de Oliveira Soares, no bairro Jardim Camburi
. A Prefeitura de Vitória, que vai dar a ordem de serviço no dia 10 de julho, estima que vai investir R$ 1,46 milhão na obra.
A futura arena poderá sediar jogos do Campeonato Capixaba de Beach Soccer, da seleção brasileira e de competições internacionais da modalidade.
A arquibancada será construída em concreto aparente com acabamento em pintura à base de silicone. Serão quatro lances de arquibancada com 80 centímetros de assento e 45 centímetros de desnível entre cada um dos lances, com capacidade para 380 lugares, no total.
Será construído também um deck em madeira com 107 metros de comprimento, seguindo o alinhamento do calçadão, por 4,5 metros de largura, com piso em réguas de madeira de lei. Guarda-corpos, corrimões e escada de acesso à praia em inox completam o equipamento.
A rampa existente será refeita para atender a inclinação de 8,33% exigida pelas normas de acessibilidade. Os campos de areia serão cercados com toras de eucalipto na altura de 45cm e receberão espaço para depósitos por baixo do deck.
“O projeto visa a atender aqueles que utilizam a Orla de Camburi para a prática do futebol de areia proporcionando qualidade urbana, conforto no uso do espaço e segurança para os praticantes do esporte e aos demais frequentadores da orla”, explica o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos).