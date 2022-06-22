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Leonel Ximenes

Camburi vai ganhar uma arena esportiva inédita no ES

Complexo esportivo será construído na altura de Jardim Camburi e poderá sediar jogos internacionais

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

22 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Visão geral da arena de Beach Soccer que será construída na Orla de Camburi
Visão geral da arena de Beach Soccer que será construída na Orla de Camburi Crédito: PMV/Divulgação
Finalmente o Espírito Santo ganhará sua primeira arena fixa de Beach Soccer. O complexo esportivo deve ser inaugurado em novembro próximo, na orla de Camburi, entre as Ruas Fortunato Abreu Gagno e João de Oliveira Soares, no bairro Jardim Camburi. A Prefeitura de Vitória, que vai dar a ordem de serviço no dia 10 de julho, estima que vai investir R$ 1,46 milhão na obra. 
A futura arena poderá sediar jogos do Campeonato Capixaba de Beach Soccer, da seleção brasileira e de competições internacionais da modalidade.
A arquibancada será construída em concreto aparente com acabamento em pintura à base de silicone. Serão quatro lances de arquibancada com 80 centímetros de assento e 45 centímetros de desnível entre cada um dos lances, com capacidade para 380 lugares, no total.

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Será construído também um deck em madeira com 107 metros de comprimento, seguindo o alinhamento do calçadão, por 4,5 metros de largura, com piso em réguas de madeira de lei. Guarda-corpos, corrimões e escada de acesso à praia em inox completam o equipamento.
Detalhe da arquibancada da arena de Beach Soccer
Detalhe da arquibancada da arena de Beach Soccer Crédito: PMV/Divulgação
A rampa existente será refeita para atender a inclinação de 8,33% exigida pelas normas de acessibilidade. Os campos de areia serão cercados com toras de eucalipto na altura de 45cm e receberão espaço para depósitos por baixo do deck.

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“O projeto visa a atender aqueles que utilizam a Orla de Camburi para a prática do futebol de areia proporcionando qualidade urbana, conforto no uso do espaço e segurança para os praticantes do esporte e aos demais frequentadores da orla”, explica o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Praia de Camburi Bairro Jardim Camburi Vitória (ES) Futebol de areia
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