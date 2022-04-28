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Leonel Ximenes

Prédio histórico de Vitória será entregue a 35 famílias de baixa renda

No térreo do edifício funcionou por muitos anos um dos cinemas mais populares da Capital

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 02:11

Públicado em 

28 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O residencial será entregue neste sábado a 35 famílias
O residencial será entregue neste sábado a moradores de Piedade, Moscoso, Fonte Grande e Santa Clara Crédito: PMV/Divulgação
Localizado na tradicional esquina das Avenidas República e Cleto Nunes, na região do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, o Residencial Santa Cecília, onde funcionou, no térreo, o lendário cinema de mesmo nome, será entregue neste sábado (30) a 35 famílias de baixa renda dos bairros Piedade, Moscoso, Fonte Grande e Santa Clara, que tiveram que deixar suas casas em áreas de risco ou de interesse ambiental. O investimento foi de cerca de R$ 5,4 milhões.

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As unidades habitacionais foram distribuídas onde eram, originalmente, salas comerciais (do 2º ao 6º pavimento, com sete apartamentos por andar). No total, serão 15 unidades compostas por um quarto, sala, cozinha, área de serviço e banheiro e 20 unidades de dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro.
Facha antiga do prédio antes de ser reformado
Facha antiga do prédio antes de ser reformado Crédito: PMV/Divulgação
Na cobertura, o edifício recebeu novos reservatórios de água sobre estrutura metálica. O poço e a caixa do elevador foram modificados para atender ao modelo disponível no mercado, e o reservatório inferior foi recuperado, com a criação de acesso direto pela calçada do imóvel na avenida Cleto Nunes.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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