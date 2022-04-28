Prédio histórico de Vitória será entregue a 35 famílias de baixa renda

Localizado na tradicional esquina das Avenidas República e Cleto Nunes, na região do Parque Moscoso, no Centro de Vitória
, o Residencial Santa Cecília, onde funcionou, no térreo, o lendário cinema de mesmo nome, será entregue neste sábado (30) a 35 famílias de baixa renda dos bairros Piedade, Moscoso, Fonte Grande e Santa Clara, que tiveram que deixar suas casas em áreas de risco ou de interesse ambiental. O investimento foi de cerca de R$ 5,4 milhões.
As unidades habitacionais foram distribuídas onde eram, originalmente, salas comerciais (do 2º ao 6º pavimento, com sete apartamentos por andar). No total, serão 15 unidades compostas por um quarto, sala, cozinha, área de serviço e banheiro e 20 unidades de dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro.
Na cobertura, o edifício recebeu novos reservatórios de água sobre estrutura metálica. O poço e a caixa do elevador foram modificados para atender ao modelo disponível no mercado, e o reservatório inferior foi recuperado, com a criação de acesso direto pela calçada do imóvel na avenida Cleto Nunes.