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Novos veículos

Sistema Transcol terá ônibus com novas cores; confira as novidades

Nesta semana foram entregues 45 novos veículos, além de dois micro-ônibus e um modelo híbrido, que pode usar diesel ou gás para a circulação
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 set 2022 às 12:53

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 12:53

Sistema Transcol terá ônibus com novas cores Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
A frota do Sistema Transcol recebeu novos ônibus para a ampliação e renovação da frota na Grande Vitória. Agora, além do tradicional azul com branco, alguns coletivos terão a cor amarela e um outro, que é híbrido, a tonalidade verde. Também há o coletivo do Mão na Roda, de cor rosa.
Na última terça-feira, foram entregues 45 veículos com ar-condicionado. Além deles, o sistema recebeu dois novos micro-ônibus, também com ar-condicionado, de um total de 22 que devem chegar até o fim do ano.
Esses veículos menores serão utilizados prioritariamente para renovar a frota antiga que atende bairros de Vitória. Pouco a pouco, os tradicionais "verdinhos" serão substituídos pelos veículos com a identidade visual do Sistema Transcol. 
Sistema Transcol terá ônibus com novas cores
Sistema Transcol terá ônibus com novas cores Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

VEÍCULO HÍBRIDO

Além dos ônibus a diesel, agora os usuários do Sistema Transcol contarão com um veículo híbrido, que terá a cor verde. Esse modelo utiliza tanto o diesel quanto o gás como combustível. Na avaliação do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a ideia é testar o desempenho do modelo para planejar a renovação da frota nos próximos anos.
“Estamos sempre buscando melhorar a tecnologia, a sustentabilidade da operação e o conforto para os passageiros. Agora chega modelo o híbrido para podermos avaliar o desempenho desse tipo de veículo na operação, assim como faremos com os quatro ônibus elétricos que chegam ainda este ano", explicou
Além da climatização, todos os novos veículos têm equipamentos, como o serviço de Wi-Fi e entretenimento a bordo, e devem entrar em operação nos próximos dias.
Sistema Transcol terá ônibus com novas cores
Ônibus híbrido, na cor verde, pode circular com diesel ou gás  Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

O SIGNIFICADO DE CADA COR

  • Azul: frota convencional
  • Amarelo: micro-ônibus
  • Verde: modelo híbrido (gás e diesel)
  • Rosa: Mão na Roda
  • Azul-escuro: Bike GV 

ÔNIBUS ELÉTRICOS

Segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), os ônibus elétricos, que devem ser incluídos no Sistema Transcol, estão em fase de produção e terão uma pintura diferenciada, seguindo a identidade visual dos outros coletivos. A cor deles, no entanto, ainda será divulgada. 

TRANSCOL EM NÚMEROS

  • Quantidade de coletivos: 1,6 mil veículos
  • Passageiros: 624 mil média/dia 
  • Quilômetros percorridos/dia: 350 mil km
  • Média de viagens: 25 mil/dia
  • Número de linhas: 375

Sistema Transcol terá ônibus com novas cores

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