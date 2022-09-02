Sistema Transcol terá ônibus com novas cores; confira as novidades

Sistema Transcol terá ônibus com novas cores Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

A frota do Sistema Transcol recebeu novos ônibus para a ampliação e renovação da frota na Grande Vitória. Agora, além do tradicional azul com branco, alguns coletivos terão a cor amarela e um outro, que é híbrido, a tonalidade verde. Também há o coletivo do Mão na Roda, de cor rosa.

Na última terça-feira, foram entregues 45 veículos com ar-condicionado. Além deles, o sistema recebeu dois novos micro-ônibus, também com ar-condicionado, de um total de 22 que devem chegar até o fim do ano.

Esses veículos menores serão utilizados prioritariamente para renovar a frota antiga que atende bairros de Vitória. Pouco a pouco, os tradicionais "verdinhos" serão substituídos pelos veículos com a identidade visual do Sistema Transcol.

Sistema Transcol terá ônibus com novas cores Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

VEÍCULO HÍBRIDO

Além dos ônibus a diesel, agora os usuários do Sistema Transcol contarão com um veículo híbrido, que terá a cor verde. Esse modelo utiliza tanto o diesel quanto o gás como combustível. Na avaliação do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a ideia é testar o desempenho do modelo para planejar a renovação da frota nos próximos anos.

“Estamos sempre buscando melhorar a tecnologia, a sustentabilidade da operação e o conforto para os passageiros. Agora chega modelo o híbrido para podermos avaliar o desempenho desse tipo de veículo na operação, assim como faremos com os quatro ônibus elétricos que chegam ainda este ano", explicou

Além da climatização, todos os novos veículos têm equipamentos, como o serviço de Wi-Fi e entretenimento a bordo, e devem entrar em operação nos próximos dias.

Ônibus híbrido, na cor verde, pode circular com diesel ou gás Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

O SIGNIFICADO DE CADA COR

Azul: frota convencional

Amarelo: micro-ônibus

Verde: modelo híbrido (gás e diesel)

Rosa: Mão na Roda

Azul-escuro: Bike GV

ÔNIBUS ELÉTRICOS

Segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), os ônibus elétricos, que devem ser incluídos no Sistema Transcol, estão em fase de produção e terão uma pintura diferenciada, seguindo a identidade visual dos outros coletivos. A cor deles, no entanto, ainda será divulgada.

TRANSCOL EM NÚMEROS

Quantidade de coletivos: 1,6 mil veículos

Passageiros: 624 mil média/dia

Quilômetros percorridos/dia: 350 mil km

Média de viagens: 25 mil/dia

Número de linhas: 375

