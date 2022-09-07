Desfile cívico-militar marcou 200 anos da independência em Vitória nesta quarta (7) Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta

O tradicional desfile cívico militar, que comemora a Independência do Brasil, voltou a ser realizado em Vitória , depois de dois anos de pandemia da Covid-19 , nesta quarta-feira (7). O evento começou por volta de 8h, na Avenida Beira-Mar. Ruas do centro da Capital precisaram ser interditadas.

Your browser does not support the audio element. Desfile cívico-militar volta a Vitória e marca 200 anos da Independência

O desfile foi dividido em três etapas: desfile aéreo, com a exibição de helicópteros da Marinha, do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer) e da Polícia Rodoviária Federal; desfile marítimo, com embarcações da Marinha (Navio Patrulha Gurupi), Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Guarda Civil Municipal de Vitória; e o desfile terrestre.

O desfile das forças de segurança contou com militares da Marinha, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, além de integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Secretaria da Justiça, e das Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica, entre outras instituições.

Cerca de 2.000 estudantes, acompanhados de seus responsáveis, participaram do desfile, sendo também estimada a participação de 2.000 militares e servidores das forças de segurança, com equipamentos para demonstração à população.

AUSÊNCIA DE PREFEITO DE VITÓRIA

A ausência do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, chamou a atenção de quem foi contemplar o desfile cívico-militar nesta quarta-feira. Pazolini seria responsável por hastear a bandeira do Brasil ao lado do governador Renato Casagrande, mas, no lugar dele, Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha, fico responsável pelo ato.

Uma publicação no Instagram oficial de Casagrande mostra que Pazolini não esteve presente na solenidade. Veja abaixo:

A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura de Vitória para saber o motivo da ausência de Pazolini e a Prefeitura de Vila Velha, procurando entender se a participação de Arnaldinho Borgo já havia sido previamente acordada. O texto será atualizado com as respostas.

INTERDIÇÃO NO TRÂNSITO

Houve interdição total na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Bento Ferreira, no trecho entre a Avenida Governador Bley e a Rua Joubert de Barros para a organização e realização do desfile. O local fica fechado até as 23 horas. O trânsito foi desviado pelas vias Avenida Governador Bley, Avenida Princesa Isabel, Avenida Vitória e demais vias adjacentes.

Trânsito na Avenida Beira-Mar foi interditado por conta do desfile Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Também houve interdição total da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Centro, no trecho entre a Rua Dom Bosco e Rua Josué Prado, até as 15 horas. O trânsito foi desviado pelas vias Rua Dom Bosco, Avenida Vitória, Rua Henrique Novaes e Avenida Jerônimo Monteiro.

Para a área do palco, foi feita interdição parcial da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Bento Ferreira.