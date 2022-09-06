Veja o que funciona nos feriados dos dias 7 e 8 de setembro no ES

Mall Shopping Vitória: lojas e estandes funcionarão das 14h às 21h e com abertura facultativa em determinados horários nos dias 7 e 8 de setembro Crédito: Divulgação

A Gazeta fez um levantamento e aponta como funcionarão shoppings centers, supermercados, bancos e órgãos públicos municipais da Nesta quarta-feira (7), o Brasil comemora o Dia da Independência. Além disso, na próxima quinta-feira (8), Vitória completa 471 anos, razão pela qual será feriado municipal na cidade. Para ajudar os capixabas a organizarem a programação para essas datas, a reportagem defez um levantamento e aponta como funcionarão shoppings centers, supermercados, bancos e órgãos públicos municipais da Grande Vitória

CONFIRA FUNCIONAMENTO PARA DIAS 7 E 8 DE SETEMBRO

PREFEITURAS

VITÓRIA - A Prefeitura de Vitória informa que os dias 7 e 8 de setembro serão feriados, funcionando apenas serviços essenciais na cidade, como Pronto-Atendimento (PA), Guarda Municipal, Defesa Civil e vacinação. Na sexta-feira (9), foi decretado ponto facultativo na capital. Nesses três dias, não haverá aulas na rede municipal de ensino.

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas. Já o Pronto-Atendimento de São Pedro e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá vão manter o plantão de 24 horas.

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Durante o feriadão, quem mora na Capital poderá se informar sobre serviços pelo Fala Vitória (156). Há também o atendimento no aplicativo Vitória Online e no portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

VILA VELHA - No dia 7 de setembro não haverá expediente na Prefeitura de - No dia 7 de setembro não haverá expediente na Prefeitura de Vila Velha nem aula nas escolas municipais. Porém, serviços considerados essenciais e emergenciais funcionarão em regime de plantão. Na saúde, os PAs da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade de Cobilândia e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Riviera da Barra vão funcionar normalmente em regime de 24 horas.

CARIACICA - Na Prefeitura de - Na Prefeitura de Cariacica não haverá expediente nas repartições públicas nem aulas na rede municipal no dia 7 de setembro. Nos dias 8 e 9 de setembro o expediente será normal.

No feriado nacional, o PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24 horas. Já os PAs de Bela Vista e de Nova Rosa da Penha I terão funcionamento das 7h às 17 horas. O PA de Flexal, por sua vez, funcionará das 7h às 19 horas.

SERRA - A Prefeitura da - A Prefeitura da Serra também anunciou que apenas serviços essenciais funcionarão no dia 7 de setembro. As UPAs de Carapina, Castelândia e Serra Sede e o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) terão atendimento 24 horas.

Além disso, terá vacinação no L3, no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, das 10h às 17 horas. Há oportunidades para se imunizar contra a Covid-19, influenza, poliomielite, meningite ACWY e HPV, por exemplo.

VIANA - Durante o feriado de 7 de setembro, o município de Durante o feriado de 7 de setembro, o município de Viana vai manter os serviços essenciais e a equipe da Defesa Civil estará de plantão e poderá ser acionada em qualquer horário pelos telefones (27) 9 9860-4360 e (27) 3255-1942. O Pronto-Atendimento 24 horas, em Arlindo Vilaschi, e a UPA de Viana Sede funcionam normalmente.

A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos. Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal por meio do telefone (27) 9 9738-8787, a qualquer horário.

GUARAPARI - A Prefeitura de Guarapari informou que nesta quarta-feira (7) não haverá expediente. Os órgãos e as entidades que desempenham funções em regime de escala ou que não admitem paralisação irão funcionar normalmente.

GOVERNO DO ESTADO

O Governo Estadual informou que no dia 7 de setembro só funcionarão os órgãos que desempenham funções em regime de escala ou que não admitem paralisação. Já no dia 8 de setembro, feriado municipal em Vitória, apenas os órgãos estaduais localizados na Capital não funcionarão. No dia 9 de setembro, o expediente funciona normalmente.

BANCOS

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro. No dia 8 de setembro, o atendimento ao público volta a ocorrer normalmente em todas as localidades que não tiverem feriados municipais.

BANESTES - As agências Banestes e a rede de correspondentes Banesfácil de todo o Estado estarão fechadas no dia 7 de setembro. As unidades atenderão normalmente na quinta-feira (8), com exceção das agências localizadas na Capital, devido ao feriado do Aniversário de Vitória; e nas do município de Itapemirim, que permanecerão fechadas devido ao dia da padroeira da cidade. Já na sexta-feira (9), as unidades voltam a funcionar normalmente.

CAIXA - A Caixa informou que não haverá atendimento nas agências do banco no estado do Espírito Santo no feriado do dia 7 de setembro e nas agências da capital no dia 8 de setembro. As salas de autoatendimento permanecerão disponíveis aos clientes.

BANCO DO BRASIL - Com o feriado nacional no dia 7 e o feriado local no dia 8 em Vitória, não haverá atendimento ao público em agências bancárias nessas datas.

SUPERMERCADOS

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que o funcionamento dos estabelecimentos no dia 7 de setembro deverá ser das 8h às 18h, conforme determina a convenção coletiva de trabalho vigente. No entanto, alguns municípios possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre a abertura dos supermercados nos feriados, que devem ser obedecidas.

Já no dia 8 de setembro, a abertura das lojas também poderá acontecer das 8h às 18h, exclusivamente na Capital. Nos demais municípios, o funcionamento dos supermercados é normal.

EXTRABOM, ATACADO VEM E EXTRAPLUS - No dia 7 de setembro todas as lojas estarão abertas das 8h às 18h, exceto:

Extracenter Guarapari: das 8h às 20h

Praia do Morro (Guarapari): das 7h às 20h



Shopping Plaza Top Life (Serra): das 8h às 19h



Boulevard Shopping Vila Velha: das 8h às 21h



Na quinta-feira (8), as unidades situadas em Vitória funcionam das 8h às 18h.

CARONE - Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h no feriado do dia 7 de setembro. No dia 8 de setembro, as lojas de Vitória funcionarão das 8h às 18h e as demais unidades no Estado funcionarão normalmente.

EPA SUPERMERCADO - As unidades funcionarão das 8h às 18h no feriado do dia 7 de setembro. No dia 8 de setembro, as lojas irão funcionar das 8h às 18h apenas na Capital. Nas demais cidades, o funcionamento será normal.

O Perim também foi procurado pela reportagem de A Gazeta e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

SHOPPINGS

SHOPPING VITÓRIA - Na quarta-feira (7) e na quinta-feira (8), as lojas e estandes funcionam das 14h às 21h, com abertura facultativa das 13h às 14h e das 21h às 22h. Já a praça de alimentação funciona em horário normal, das 11h às 22h. O Cinemark, o Centro Médico e a academia Bodytech funcionam conforme definido pela operação. Mais informações podem ser obtidas no - Na quarta-feira (7) e na quinta-feira (8), as lojas e estandes funcionam das 14h às 21h, com abertura facultativa das 13h às 14h e das 21h às 22h. Já a praça de alimentação funciona em horário normal, das 11h às 22h. O Cinemark, o Centro Médico e a academia Bodytech funcionam conforme definido pela operação. Mais informações podem ser obtidas no site

SHOPPING PRAIA DA COSTA - No dia 7 de setembro, as lojas do Shopping Praia da Costa funcionarão das 14h às 20h. A praça de alimentação funcionará das 11h às 21h. No dia 8 de setembro, o shopping terá funcionamento normal.

SHOPPING VILA VELHA

Dia 7 de setembro (quarta-feira):

Lojas: das 14h às 21h



Praça de alimentação e áreas de lazer: das 11h às 22h



Cinema: funcionará conforme a programação do site



Supermercado Carrefour: das 9h às 21h



Academia: das 8h às 17h



Padaria: das 7h às 21h



No dia 8 de setembro, o Shopping Vila Velha terá funcionamento normal.

SHOPPING MESTRE ÁLVARO - No dia 7 de setembro, as lojas funcionarão das 12h às 21h; e a praça de alimentação das 11h às 22h. No dia 8, o funcionamento será normal.

SHOPPING JARDINS

Dias 7 e 8 de setembro:

Lojas, lotérica e torre médica não funcionam;



Praça de alimentação funciona das 11h às 22h;



Cinema funciona conforme programação disponível no site.



Dias 9 e 10 de setembro:

Lojas: das 9h às 21h



Lotérica: das 8h às 19h



Praça de alimentação: das 11h às 22h



Torre médica: das 7h às 20h



Cinema funciona conforme programação disponibilizada no site.



SHOPPING NORTE SUL - No dia 7 de setembro, as lojas funcionarão das 15h às 19h; e a praça de alimentação terá ponto facultativo a partir das 12h. Já no dia 8 de setembro, a praça de alimentação funcionará das 11h às 21h; e as lojas das 15h às 19h.

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA - No dia 7 de setembro, as lojas funcionarão das 13h às 21h; e a praça de alimentação das 11h às 22h. Já no dia 8 de setembro, as lojas e a praça de alimentação funcionarão das 10h às 22h.

Os shoppings Moxuara e Montserrat foram demandados pela reportagem de A Gazeta e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

COMÉRCIO DE RUA

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) informou que está autorizado o trabalho dos empregados do comércio no dia 7 de setembro, correspondente ao feriado nacional da Independência do Brasil, apenas mediante o pagamento em dobro do dia trabalhado.

Quanto ao feriado de aniversário do município de Vitória, no dia 8 de setembro, também fica autorizado o trabalho somente mediante o pagamento em dobro do dia trabalhado. Para os demais municípios do Estado, o funcionamento do comércio em 8 de setembro é normal.

POLO MODA GLÓRIA