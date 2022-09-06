Feriado terá multivacinação na Grande Vitória; veja horários e locais

O feriado de 7 de setembro em 2022, que celebra os 200 anos da Independência do Brasil, será também de vacina no braço e proteção contra a Covid-19 e outras doenças na Grande Vitória. Prefeituras da Região Metropolitana organizaram horários e locais especiais para promover a imunização até domingo (11). Veja horários e locais:
VITÓRIA
- Na quarta-feira (7), a vacinação ocorre nas Unidades de Saúde Centro de Vitória e Jardim Camburi;
- Na quinta-feira (8), no Parque Moscoso e nas Unidades de Saúde Santo Antônio e Jardim Camburi;
- Na sexta-feira (9), será nas Unidades de Saúde Vitória, Santo Antônio, Itararé, Ilha de Santa Maria e Jardim Camburi; no sábado (10), na Igreja Batista em Jardim da Penha e Unidades de Saúde Santo Antônio e Jardim Camburi.
Quem pode se vacinar?
- Influenza: pessoas com seis meses ou mais
- Poliomielite: crianças de 1 ano a menores de 5 anos de idade.
- Meningite C: trabalhadores da Saúde e Adolescentes com idade entre 13 e 19 anos.
- Multivacinação: crianças e adolescentes menores de 15 anos, não vacinadas ou com esquemas vacinais incompletos, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.
- Covid-19: primeira e segunda doses para pessoas com 3 anos ou mais; Terceira dose para pessoas acima de 12 anos; quarta dose para pessoas acima de 18 anos, que tomaram a terceira há 4 meses e pessoas acima de 60 anos, que tomaram a terceira há 3 meses.
VILA VELHA
- Na quarta-feira (7), das 11h às 18h, no Shopping Boulevard, haverá vacinação contra a Influenza, Covid-19, poliomielite, meningite ACWY e HPV.
- Nos dias 8, 9 e 10, das 9h às 15h, a vacinação contra Covid-19 e Influenza acontecerá no Dia D Glória, na rua Santa Rosa, na Glória.
SERRA
- Na quarta-feira (7), das 10h às 17 horas, haverá vacinação no L3 do Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. Serão aplicadas doses de vacina Covid-19 (todos os públicos e doses, exceto para crianças de três e quatro anos e todos aqueles que precisam da D2 de Coronavac), influenza, multivacinação, polio, meningite ACWY e HPV, além das demais vacinas de rotina.
- Nos dias 8 e 9, serão vacinados os munícipes que realizaram agendamento pelo site da Prefeitura da Serra na segunda-feira (5)
CARIACICA
- Na quarta-feira (7), a vacinação acontece no Shopping Moxuara, no bairro São Francisco, e no Pronto-Atendimento de Flexal
- No Shopping Moxuara, no bairro São Francisco, das 10h às 18 horas, com distribuição de senhas até 17 horas; haverá vacinação contra poliomielite (para todas as crianças de 1 a 4 anos, mesmo que já estejam vacinadas); vacinação contra gripe (para todos os públicos da campanha); vacinação contra Covid-19 (para todos os públicos da campanha).
- No Pronto-Atendimento de Flexal, das 7h30 às 18h30; haverá vacinação contra poliomielite (para todas as crianças de 1 a 4 anos, mesmo que já estejam vacinadas); vacinação contra gripe (para todos os públicos da campanha); vacinação contra Covid-19 (para todos os públicos da campanha); Testagem de Covid-19.