Varíola dos macacos: ES segue com 41 casos e investiga 149 suspeitas

CASOS CONFIRMADOS POR CIDADE
- Vitória - 10 confirmações
- Vila Velha - 10 confirmações
- Guarapari - 4 confirmações
- Serra - 7 confirmações
- Cachoeiro de Itapemirim - 2 confirmações
- Aracruz - 1 confirmação
- Cariacica - 3 confirmação
- Itapemirim - 1 confirmação
- Pedro Canário - 1 confirmação
- Viana - 1 confirmação
- Linhares - 1 confirmação
Arquivos & Anexos
Boletim | 6 de setembro de 2022
- Erupção cutânea
- Febre súbita
- Dor de cabeça
- Fraqueza
- Dor muscular
- Crescimento dos linfonodos
- Dor nas articulações
- Dor nas costas
CASOS EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS
- 0 a 4 anos: 1 caso
- 5 a 9 anos: 2 casos
- 10 a 19 anos: 2 casos
- 20 a 29 anos: 17 casos
- 30 a 39 anos: 12 casos
- 40 a 49 anos: 4 casos
- 50 a 59 anos: 2 casos
- 60 a 69 anos: 1 caso
Varíola dos macacos | Cronologia
• 8 de junho: o primeiro caso de varíola dos macacos é confirmado no Brasil. O diagnóstico foi feito em São Paulo, em um homem de 41 anos que viajou à Espanha.
• 14 de julho: o primeiro caso da doença é confirmado no Espírito Santo. No mesmo dia, a Secretaria de Estado de Saúde informou que dois casos foram registrados em moradores da Grande Vitória.
• 29 de julho: a primeira morte pela varíola dos macacos no Brasil foi confirmada pelo Ministério da Saúde. O óbito foi registrado em Uberlândia (MG). A vítima era um homem de 41 anos com comorbidades.
• 11 de agosto: a Sesa informa sobre a primeira mulher com monkeypox no Espírito Santo. Até então, todos os diagnósticos no Estado eram de homens.
• 30 de agosto: a Sesa informa sobre os primeiro casos de crianças com monkeypox no Espírito Santo.