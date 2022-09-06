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Monkeypox

Varíola dos macacos: ES segue com 41 casos e investiga 149 suspeitas

Sesa agora divulga dois boletins por semana sobre o avanço da doença em território capixaba. Há registros da doença em todas as faixas etárias
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 set 2022 às 12:07

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 12:07

Espírito Santo segue com 41 casos confirmados de varíola dos macacos. Um novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi publicado nesta terça-feira (6), com crescimento no número de notificações, mas sem aumento na quantidade de casos confirmados da doença. O Estado investiga 149 suspeitas de monkeypox, e 106 notificações já foram descartadas.
Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (6), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que há uma tendência de que o número de casos dobre no Espírito Santo. Um novo boletim será publicado na próxima sexta-feira (9). 
Os primeiros casos foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado.

CASOS CONFIRMADOS POR CIDADE

  • Vitória - 10 confirmações
  • Vila Velha - 10 confirmações
  • Guarapari - 4 confirmações
  • Serra - 7 confirmações
  • Cachoeiro de Itapemirim - 2 confirmações
  • Aracruz - 1 confirmação
  • Cariacica - 3 confirmação
  • Itapemirim - 1 confirmação
  • Pedro Canário - 1 confirmação
  • Viana - 1 confirmação
  • Linhares - 1 confirmação

Arquivos & Anexos

Boletim | 6 de setembro de 2022

Estado tem 41 casos confirmados da doença
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A maioria das pessoas diagnosticadas com varíola dos macacos em território capixaba não teve contato com algum infectado ou com suspeita da doença. Entre os 41 infectados, 33 deles são homens e 8 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre os infectados no Estado são, nesta ordem:
  • Erupção cutânea
  • Febre súbita
  • Dor de cabeça
  • Fraqueza
  • Dor muscular
  • Crescimento dos linfonodos
  • Dor nas articulações
  • Dor nas costas

CASOS EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS

Inicialmente, os casos eram registrados entre jovens e adultos. Com o aumento nos registros, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença em território capixaba. Até esta terça-feira (6), três casos foram confirmados entre crianças de até 9 anos.
  • 0 a 4 anos: 1 caso
  • 5 a 9 anos: 2 casos
  • 10 a 19 anos: 2 casos
  • 20 a 29 anos: 17 casos
  • 30 a 39 anos: 12 casos
  • 40 a 49 anos: 4 casos
  • 50 a 59 anos: 2 casos
  • 60 a 69 anos: 1 caso

Varíola dos macacos | Cronologia

• 8 de junho: primeiro caso de varíola dos macacos é confirmado no Brasil. O diagnóstico foi feito em São Paulo, em um homem de 41 anos que viajou à Espanha.


• 14 de julho:primeiro caso da doença é confirmado no Espírito SantoNo mesmo dia, a Secretaria de Estado de Saúde informou que dois casos foram registrados em moradores da Grande Vitória.


• 29 de julho: a primeira morte pela varíola dos macacos no Brasil foi confirmada pelo Ministério da Saúde. O óbito foi registrado em Uberlândia (MG). A vítima era um homem de 41 anos com comorbidades.


• 11 de agosto: a Sesa informa sobre a primeira mulher com monkeypox no Espírito Santo. Até então, todos os diagnósticos no Estado eram de homens.

• 30 de agosto: a Sesa informa sobre os primeiro casos de crianças com monkeypox no Espírito Santo.

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