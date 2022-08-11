Varíola dos macacos: sobe para 7 o número de casos confirmados no ES

- Erupção cutânea
- Febre súbita
- Cefaleia (dor de cabeça)
- Astenia (sensação de fraqueza)
- Dor de garganta
- Dor nas costas
Arquivos & Anexos
Boletim varíola dos macacos - 11 de agosto
A CRONOLOGIA DA VARÍOLA DOS MACACOS NO ES
- 08 de junho: o 1º caso de varíola dos macacos é confirmado no Brasil. O diagnóstico foi feito em São Paulo, em um homem de 41 anos que viajou à Espanha
- 15 de junho: o 1º caso suspeito da varíola dos macacos começa a ser investigado no Espírito Santo. O paciente era um estrangeiro de 44 anos
- 14 de julho: o 1º caso de varíola dos macacos no Espírito Santo é confirmado. No mesmo dia, a Secretaria de Estado de Saúde informou que dois casos haviam sido confirmados em moradores da Grande Vitória
- 23 de julho: a Organização Mundial da Saúde decretou a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública de alcance internacional.
- 29 de julho: a 1ª morte pela varíola dos macacos no Brasil foi confirmada pelo Ministério da Saúde. O óbito foi registrado em Uberlândia (MG). A vítima era um homem de 41 anos com comorbidades
- 11 de agosto: a Secretaria de Estado da Saúde informa sobre a 1ª mulher infectada pela doença no Espírito Santo. Até esta data, todos os diagnósticos eram de homens
CONHEÇA OS PRINCIAIS SINTOMAS DA VARÍOLA
- Febre
- Dor de cabeça
- Mal-estar
- Inflamação dos gânglios linfáticos
- Lesões no corpo