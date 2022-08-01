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Casos subnotificados

Secretário do ES faz alerta sobre a varíola dos macacos: "Não é leve"

Nésio Fernandes afirmou que o Espírito Santo busca realizar os testes de Monkeypox em solo capixaba ainda em agosto. Estado tem dois casos confirmados da doença
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

01 ago 2022 às 15:46

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 15:46

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, chamou atenção para a expansão da varíola dos macacos, considerando a baixa oferta de testes no Brasil – o que, segundo ele, gera subnotificação dos casos da Monkeypox. "Não se trata de uma doença leve", alertou, em pronunciamento realizado nesta segunda-feira (1º).
O secretário falou sobre a expansão dos casos de Monkeypox e a queda nos números da Covid-19 no Espírito Santo.
Segundo Nésio, a subnotificação dos casos de varíola dos macacos não é causada apenas pela baixa oferta de testes pelo Ministério da Saúde, mas pela percepção de risco dos profissionais da saúde. O secretário classificou como um "silêncio epidemiológico" o que acontece em todo Brasil: a ausência de testagem em pacientes que podem estar com a doença.
"Temos uma situação no Brasil de subdiagnóstico, pela baixa oferta de testagem pelo Ministério da Saúde e pela diminuição da percepção de risco de profissionais da saúde. Dessa maneira, estamos atualizando novas notas técnicas, oferecendo cursos e atualizações nesta primeira quinzena de agosto. Não se trata de uma doença leve"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Nésio Fernandes afirmou que o Espírito Santo busca realizar os testes de varíola dos macacos em solo capixaba - conforme publicado por A Gazeta na última quinta-feira (28). Atualmente, as amostras coletadas são enviadas para um laboratório no Rio de Janeiro.
Teste para detectar varíola dos macacos
Teste para detectar Monkeypox: ES tem dois casos confirmados de varíola e investiga outros Crédito: Brasil Escola
Até esta segunda-feira (1º), o Espírito Santo teve 13 casos suspeitos notificados. 7 deles foram descartados e  pelo menos 4 ainda estão em investigação. Dois homens moradores da Grande Vitória tiveram a doença e se recuperaram após um período de isolamento. São os únicos casos confirmados no Estado.

"VARÍOLA NÃO ESCOLHE ALVO", DIZ SECRETÁRIO

O secretário afirmou durante coletiva que a varíola dos macacos não escolhe um grupo como alvo para infecção. A expansão da doença ocorre, segundo Nésio Fernandes, independente de idade ou orientação sexual.
A declaração é feita dias após o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, aconselhar que homens que fazem sexo com homens reduzam o número de parceiros sexuais para diminuir o risco de exposição à varíola dos macacos. O diretor falou em "escolhas seguras".
Nésio Fernandes não citou a OMS ou o diretor responsável pela afirmação, mas manifestou que não existe relação entre a infecção e o sexo de homens com outros homens.
"Temos uma doença associada ao comportamento de risco. A Monkeypox, assim como a Covid, não escolhe. Todos aqueles que se submeteram a contato direto com pessoas infectadas podem ter a doença, independente de idade, orientação sexual e atividade. A varíola é um problema de saúde pública"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Na última sexta-feira (29), o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte causada pela varíola dos macacos no Brasil. O óbito foi registrado na quinta-feira (28), na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. A vítima era um homem de 41 anos, imunossuprimido e com comorbidades.

DOENÇA NÃO É NOVA: SINTOMAS E TRANSMISSÃO

Apesar de ter tomado os noticiários recentemente, a varíola dos macacos foi descoberta na década de 1950, após dois surtos em colônias desses animais, que eram mantidos para pesquisas. Já o primeiro caso humano foi registrado na década de 1970, no Congo, país africano.
De acordo com informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os sintomas costumam durar entre duas e três semanas, consistindo em: febre, dor de cabeça, dores musculares e erupções cutâneas, geralmente no rosto, na palma das mãos e na sola dos pés.
De maneira geral, são duas as variantes principais da doença. A mais grave delas, conhecida como "cepa do Congo", pode chegar a 10% de mortalidade. Já a outra, denominada popularmente de "cepa da África Ocidental", tem uma taxa de letalidade bem menor, próxima de 1%.
O vírus causador pode ser transmitido por meio do contato com lesões na pele e gotículas de uma pessoa contaminada, além de objetos compartilhados. Por isso, a Anvisa sugeriu que os brasileiros usem máscaras, reforcem a higienização e façam o distanciamento social para evitar a transmissão.
Secretário do ES faz alerta sobre a varíola dos macacos - Não é leve

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