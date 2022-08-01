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Monkeypox

Varíola dos macacos: Brasil receberá antiviral para enfrentar surto

Ministro da Saúde anunciou que país vai receber, por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o Tecovirimat para casos mais graves da doença
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 ago 2022 às 09:48

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 09:48

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta segunda-feira (1º) pelo Twitter, que o Brasil receberá, por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o antiviral Tecovirimat para “reforçar o enfrentamento ao surto” de varíola dos macacos.
Teste para detectar varíola dos macacos.
Teste para detectar varíola dos macacos. Crédito: Dado Ruvic/Reuters
Confira a publicação de Marcelo Queiroga no Twitter:

CASOS NO PAÍS

Segundo dados do Ministério da Saúde, até ontem (31), 1.342 casos de varíola dos macacos foram registrados no país. Na última sexta (29) a pasta confirmou a primeira morte pela doença no Brasil.
A vítima era um homem, de 41 anos. Ele estava internado em Belo Horizonte (MG) e tinha comorbidades que podem ter prejudicado o quadro clínico. O Ministério da Saúde investiga as circunstâncias da morte.

SINTOMAS

varíola dos macacos é uma doença causada pela infecção com o vírus Monkeypox, que causa sintomas semelhantes aos da varíola. Ela começa com febre, dor de cabeça, dores musculares, exaustão e inchaço dos linfonodos.
Uma erupção geralmente se desenvolve de um a três dias após o início da febre, aparecendo pela primeira vez no rosto e se espalhando para outras partes do corpo, incluindo mãos e pés.
Em alguns casos, pode ser fatal, embora seja tipicamente mais suave do que a varíola. A doença é transmitida para pessoas por vários animais selvagens, como roedores e primatas, mas também pode ser transmitida entre pessoas após contato direto ou indireto.

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