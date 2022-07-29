Primeira morte por varíola dos macacos é confirmada no Brasil

Antes desse anúncio, a pasta havia informado a instauração de um Centro de Operação em Emergências para acompanhar a situação epidemiológica e elaborar um plano de vacinação contra a doença. A previsão é que o país receba 50 mil doses por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

"O esquema de imunização deve ser de duas doses com intervalo de 30 dias entre elas. Já estamos em tratativas com as fabricantes para adquirir os imunizantes"

De maneira geral, são duas as variantes principais da doença. A mais grave delas, conhecida como "cepa do Congo", pode chegar a 10% de mortalidade. Já a outra, denominada popularmente de "cepa da África Ocidental", tem uma taxa de letalidade bem menor, próxima de 1%.