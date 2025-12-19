Home
>
Brasil
>
Sóstenes diz ser alvo de perseguição e que dinheiro vivo é de venda de imóvel

Sóstenes diz ser alvo de perseguição e que dinheiro vivo é de venda de imóvel

Líder do PL na Câmara foi alvo de operação da Polícia Federal sobre desvio de cota parlamentar; deputado busca justificar apreensão de R$ 430 mil em espécie em endereço

CAROLINA LINHARES

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 15:52

BRASÍLIA - O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira (19), afirmou que sofre perseguição por ser da direita e que o dinheiro vivo encontrado em seu endereço se deve à venda de um imóvel.

Recomendado para você

Presidente repetiu que deve vetar PL da Dosimetria: 'Se quiserem que derrubem meu veto'

Lula diz que vai dar 'surra' nas eleições em quem acha que extrema direita volta em 2026

Líder do PL na Câmara foi alvo de operação da Polícia Federal sobre desvio de cota parlamentar; deputado busca justificar apreensão de R$ 430 mil em espécie em endereço

Sóstenes diz ser alvo de perseguição e que dinheiro vivo é de venda de imóvel

Andreza Lima dos Santos, 27, fez o cadastro, foi escolhida para o projeto-piloto e concluiu todas as etapas em João Pessoa três dias após o início da vigência das mudanças

'O custo era muito alto': doméstica na PB é 1ª brasileira a tirar nova CNH

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra Sóstenes e também contra o deputado Carlos Jordy (PL-RJ). Ambos são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um endereço ligado ao líder do PL, a PF apreendeu cerca de R$ 430 mil em espécie.

Em entrevista à imprensa, Sóstenes disse que a investigação "não tem nexo nenhum" e "é mais um capítulo da perseguição" contra Bolsonaro.

"Não basta prender um inocente. Eles querem limpar e extirpar a força que a direita e os conservadores temos, tentando nos manchar com a lama deles, que é a da corrupção. [...] Se acharam que a gente ia retroceder, bateram na porta errada. Vamos continuar firmes", disse.

Deputado federal Sóstenes Cavalcante teve R$ 430 mil em dinheiro apreendidos pela Polícia Federal
Sóstenes Cavalcante disse que R$ 430 mil em espécie encontrados pela PF são da venda de um imóvel Crédito: Kayo Magalhães/Agência Câmara e Polícia Federal

Sóstenes afirmou ainda estranhar que a operação aconteça poucos dias após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ter se lançado candidato à Presidência da República.

A respeito dos R$ 430 mil em espécie, Sóstenes diz que vendeu um imóvel em Minas Gerais, na semana passada, que o comprador quis lhe pagar em dinheiro e que não depositou a verba ainda por causa "dessa correria de trabalho".

"Acabei não fazendo depósito, mas faria. Inclusive, parte dele, eu tenho pensando em fazer outros negócios e tudo, acabei não fazendo o depósito", respondeu. "O imóvel me foi pago com dinheiro lícito, está lacrado, tem origem, então não tenho nada a temer."

O deputado disse ainda que o imóvel está declarado em seu Imposto de Renda e que, posteriormente, poderia divulgar os documentos. Ele não esclareceu se o patrimônio estava registrado em seu nome ou no nome de algum familiar e tampouco soube precisar a data de compra.

De início, ele respondeu a jornalistas que adquiriu o imóvel em 2020, mas o bem não aparece na declaração enviada por ele à Justiça Eleitoral na eleição de 2022. Depois, ele se corrigiu, e disse que a compra se deu após a eleição.

"É que eu não sei a data certa. [...] Eu não lembro a data da compra e da venda. Eu tenho que passar isso a vocês, oportunamente eu passarei, ok?", declarou.

Os sete mandados, autorizados pelo ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), são cumpridos no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. A operação da PF, batizada de Galho Fraco, não ocorre nos gabinetes parlamentares de Sóstenes e Jordy em Brasília.

O objetivo da operação é aprofundar investigações sobre desvios de recursos públicos de cotas parlamentares, de acordo com a corporação.

A cota parlamentar é um valor mensal que o deputado recebe para custear despesas do exercício do mandato, como aluguel de escritório no estado, passagens aéreas e aluguel de carro, entre outras.

A suspeita expressada pela polícia nos autos do processo é que uma empresa de locação de carros contratada pelos deputados e paga por meio da cota parlamentar continuou recebendo dinheiro mesmo depois de ser dissolvida irregularmente.

Em relação aos carros alugados, Sóstenes disse que não lida com a questão diretamente, mas sim seu pessoal de gabinete. Contra a acusação de que lava dinheiro por meio do contrato de locação, o líder afirmou que de fato usa o automóvel e que basta verificar isso por meio das câmeras da Casa.

"Eu alugava dessa locadora [investigada]. Eu imagino que agora eu esteja com um carro de outra locadora. Porque essa empresa, no ano passado, quando teve busca e apreensão, parece que eram poucos carros, como está na investigação, ela encerrou seus trabalhos por isso", disse.

"Eu desafio qualquer um a achar Corolla pra alugar em Brasília pelo valor que eu pago. Eu pago o menor valor da Câmara", completou.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais